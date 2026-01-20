CVC Corp estreia no turismo de alto luxo com a Biblos Brasil e amplia atuação no segmento premium

A CVC Corp anunciou oficialmente sua entrada no segmento de turismo de alto luxo no Brasil. O movimento marca uma nova fase estratégica da companhia, que passa a disputar espaço com operadores já consolidados nesse mercado ao lançar a Biblos Brasil, marca especializada em viagens de altíssimo padrão e experiências sob medida.

A nova operação será inaugurada no início de fevereiro e chega com a proposta de concorrer diretamente com grupos como Teresa Perez Tours, TTW Group, Matueté, Primetour e Queensberry, que hoje dominam o segmento no País.

A escolha da marca Biblos não é inédita dentro do grupo. A empresa já pertence à holding na Argentina e atua há mais de quatro décadas no mercado de luxo, sendo reconhecida internacionalmente pela curadoria refinada, pelo atendimento altamente personalizado e por um portfólio que inclui hotéis icônicos e experiências exclusivas em alguns dos destinos mais disputados do mundo.

Estrutura independente e foco claro no B2B

No Brasil, a Biblos nasce sob a estrutura da Visual Turismo, mas com operação e equipe independentes. A liderança do projeto fica sob responsabilidade de Hugo Lagares, diretor da Visual Turismo e agora também da Biblos Brasil.

O lançamento oficial da marca está programado para o dia 4 de fevereiro e será realizado inicialmente por meio de uma live exclusiva voltada a agentes de viagens. Na sequência, estão previstos eventos presenciais em São Paulo, Campinas (SP), Belo Horizonte e outros mercados considerados estratégicos para a consolidação da operação.

Diferentemente de parte de seus concorrentes, a Biblos Brasil adotará um modelo de negócios estritamente B2B. A empresa não fará vendas diretas ao consumidor final, concentrando sua atuação exclusivamente no relacionamento com agentes de viagens. A decisão reforça o posicionamento da marca como parceira do trade, apostando no agente como peça central no atendimento ao público de alto padrão.

Do premium ao alto luxo

Segundo Hugo Lagares, a Visual Turismo já trabalhava com produtos premium, mas o crescimento da demanda por experiências mais exclusivas levou o grupo a avançar para um novo patamar. A Biblos, nesse contexto, surge como uma evolução natural desse movimento.

“A Visual já tinha um produto premium, mas decidimos dar um passo além e entrar no alto luxo. Ao olhar para dentro do grupo, identificamos o potencial da Biblos, que é a operadora de luxo mais conhecida da Argentina e a primeira do país a integrar o selo Virtuoso, há cerca de 30 anos. Trouxemos essa expertise para o Brasil com um modelo focado no agente de viagens”, afirma Lagares.

Na Argentina, a Biblos atua também no modelo B2C, com vendas diretas ao consumidor. No Brasil, porém, a estratégia foi adaptada às características do mercado local e ao objetivo de fortalecer o relacionamento com as agências especializadas.

Equipe com experiência no segmento

A Biblos Brasil já inicia suas atividades com uma equipe formada por profissionais com passagem por empresas de referência no turismo de luxo. Contratada em novembro de 2025, Amanda Zeni, ex-Queensberry, assume como gerente geral da operação brasileira. Ela será responsável por estruturar processos, relacionamento com parceiros e a estratégia comercial da marca.

Outro nome que integra o time é Rudi Carmelo, ex-Club Med, que atuará como executivo de contas dedicado exclusivamente à Biblos Brasil. Embora as estruturas sejam separadas, a força de vendas da Visual Turismo dará suporte à nova operação neste início, garantindo maior alcance junto às agências.

Os agentes que já trabalham com a Visual também poderão acessar os produtos da Biblos por meio da mesma plataforma tecnológica. No momento do login, será possível escolher com qual marca operar, simplificando processos e ampliando as opções de venda dentro de um mesmo ambiente.

Portfólio internacional e produtos sob medida no Brasil

A Biblos Brasil pretende se apoiar fortemente na sinergia com a operação argentina e com a própria CVC Corp. A estratégia inclui o aproveitamento de contratos já existentes com grandes fornecedores globais, além do acesso a uma rede consolidada de hotéis e receptivos de luxo.

Os destinos internacionais serão o foco inicial, especialmente na Europa, Ásia e África, regiões onde a Biblos Argentina mantém relacionamento próximo com hotéis de alto padrão e operadores locais especializados. Ao mesmo tempo, a marca também oferecerá produtos domésticos, com destaque para hotelaria boutique, transfers privativos e roteiros personalizados em destinos brasileiros.

Para Amanda Zeni, a proposta da Biblos Brasil está diretamente ligada à escuta ativa do mercado. “A Biblos Brasil nasce do desejo de atender melhor o B2B, de estar próxima das agências e entender o que elas realmente precisam no dia a dia. Nosso foco é oferecer experiências diferenciadas, com atenção aos detalhes, curadoria e uma relação sólida com parceiros e fornecedores”, afirma.

Estratégia de longo prazo no luxo

A entrada da CVC Corp no turismo de alto luxo ocorre em um momento de crescimento e maior sofisticação da demanda por viagens personalizadas. Mesmo em cenários econômicos mais desafiadores, o segmento de luxo tem demonstrado resiliência, impulsionado por consumidores que priorizam exclusividade, conforto e experiências únicas.

Com a Biblos Brasil, a CVC Corp amplia seu portfólio de marcas e reforça sua estratégia de atuação em diferentes faixas do mercado turístico, do turismo de massa ao alto luxo, cada uma com identidade e posicionamento próprios.

O perfil oficial da nova marca já está ativo no Instagram, no endereço @biblosbrasil, onde a empresa começa a apresentar sua proposta, seus destinos e o posicionamento que pretende consolidar no mercado brasileiro de viagens de alto padrão.