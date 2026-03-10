Inscrições para rainha e princesas da Festa do Pinhão entram na reta final

Rainha e princesas da 59ª Festa do Pinhão, realizada em 2025 Foto: Sérgio Biagioni

Estão abertas as inscrições para rainha e princesas da 60ª Festa do Pinhão, um dos eventos mais tradicionais de Campos do Jordão. O Espaço Cultural Dr. Além vai receber o concurso marcado para o dia 18 março. Quem quiser concorrer precisa se apressar porque o prazo para garantir a participação termina no domingo, dia 15.

Podem participar candidatas a partir dos 16 anos, ressaltando que menores de idade precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis. Além disso, as vencedores deverão ter disponibilidade para cumprir agenda de compromissos durante o evento e também de todas as comemorações ao aniversário de Campos do Jordão, celebrado em 29 de abril.

As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Valorização da Cultura, onde deve ser preenchido um formulário online. No mesmo site também está disponível para consulta o edital do concurso. Lembrando que a data final é 15 de março. No dia seguinte, será divulgada a lista com as candidatas aptas a participar do concurso.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Beleza, simpatia e desenvoltura são os quesitos avaliados pela comissão julgadora, cada um com notas de 5 a 10. Se houver embate, o critério beleza será usado para definir a vencedora. R$ 5 mil em prêmios serão distribuídos, sendo R$ 2,5 mil para a Rainha da Festa do Pinhão, R$ 1,5 mil para a 1ª Princesa e R$ 1 mil para a 2ª Princesa.

Tradição que já dura 60 anos

A Festa do Pinhão é um dos mais longevos eventos culturais de Campos do Jordão. Tão tradicional quanto o próprio frio, em 2026, completa 60 edições. Muitas atrações e novidades estão sendo preparadas pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que assina a realização da festa.

Enquanto os organizadores seguem trabalhando a todo vapor, um pequeno spoiler: o evento vai acontecer entre os dias 06 e 10 de maio simultaneamente no Mercado Municipal e no Gazebo, ambos em Vila Abernéssia. A programação será divulgada em breve.

Serviço:

Eleição da rainha e princesas da 60ª Festa do Pinhão

Data: 18 de março

Local: Espaço Cultural Dr. Além –

Inscrições: no site da Secretaria de Valorização da Cultura até dia 15 de março

Premiação: R$ 5 mil distribuídos entre a rainha e princesas