Defesa Civil de SP mantém alerta de chuvas intensas para a Serra da Mantiqueira

Possibilidade de temporais deve permanecer até sexta-feira, 16/01

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 15/01/2026 15:52
Previsão é de temporais com rajadas de vento e até queda de granizo - Foto @correianews

A região Sudeste do país sofre a influência de um sistema meteorológico que provoca temperaturas elevadas, o que favorece a formação de temporais.  Segundo a meteorologia, as chances são maiores na faixa leste paulista que inclui a Região Metropolitana do Vale do Paraíba. (RMVALE).

Pelo menos até sexta-feira, 16/01, chuvas intensas com raios, rajadas de vento e até queda de granizo estão previstas para diversas regiões do estado, incluindo a Serra da Mantiqueira. Na última terça-feira, 13/01, Campos do Jordão foi castigada por uma tromba d’água. Em pouco mais de uma hora choveu 82,4 milímetros na cidade causando vários alagamentos na região central, principalmente em Vila Abernéssia.

Segundo a Defesa Civil Estadual, até o fim de semana há previsão de chuvas volumosas novamente para Serra da Mantiqueira, incluindo ainda São José dos Campos e o Litoral Norte, o que exige atenção redobrada da população, especialmente nas áreas mais suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.

A orientação é acompanhar os alertas da Defesa Civil emitidos por SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem do seu celular para o número 40199 e colocar o CEP da sua cidade. As equipes permanecem de prontidão para atender qualquer eventualidade. Em caso de emergências, ligue 199 ou acione os Bombeiros pelo telefone 193.

