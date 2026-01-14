Escola Monteiro Lobato promove o Bloco do Lobatinho pelas ruas do Jardim Aquarius

A Escola Monteiro Lobato realiza no dia 7 de fevereiro mais uma edição do Bloco do Lobatinho, evento que integra a programação comemorativa dos 56 anos da instituição e que já se consolidou como uma tradição no calendário escolar e comunitário do bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

A concentração acontece a partir das 9h, na Praça Ulisses Guimarães, com saída do bloco prevista para as 10h. A participação é gratuita e aberta ao público, reunindo alunos, famílias, ex-alunos e moradores da região em um momento de celebração e convivência.

Esta será a terceira edição do Bloco do Lobatinho, iniciativa que tem como proposta levar música, alegria e integração para as ruas do bairro, reforçando o vínculo entre a escola e a comunidade. O evento valoriza a infância de forma leve e afetiva, estimulando a participação coletiva e o espírito de pertencimento.

A ação conta com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, que irá disponibilizar estrutura operacional para a realização do evento, incluindo fiscalização de trânsito, carro alegórico de pequeno porte, banheiros químicos e suporte técnico, garantindo segurança e conforto aos participantes.

Para Letícia Ricci, o Bloco do Lobatinho vai além de uma comemoração festiva. “É um momento de encontro com as famílias e com a comunidade, celebrando a nossa história, a infância e os valores que fazem parte da Escola Monteiro Lobato ao longo desses 56 anos”, destaca.

O evento integra o calendário oficial de celebrações do aniversário da Escola Monteiro Lobato, instituição que há décadas atua na formação educacional de crianças e jovens, com foco no desenvolvimento integral e na valorização do relacionamento com a comunidade local.

Serviço – Bloco do Lobatinho

Local: Praça Ulisses Guimarães – Jardim Aquarius

Data: 7 de fevereiro

Concentração: 9h | Saída do bloco: 10h

Entrada: Gratuita e aberta ao público