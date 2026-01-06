Férias na Casa Bambuí têm oficinas de cupcake para crianças em janeiro em Campos do Jordão

Campos do Jordão abre o mês de janeiro com uma programação pensada especialmente para o público infantil. A Casa Bambuí, restaurante instalado dentro do Parque Bambuí, promove oficinas gratuitas de cupcake para crianças durante as tardes de domingo e segunda-feira ao longo do mês. As atividades acontecem sempre às 15h e integram a agenda de férias de um dos mais charmosos complexos de lazer da Serra da Mantiqueira.

Conduzidas pela equipe da chef Anouk Migotto, as oficinas propõem uma experiência lúdica e interativa, em que os pequenos participam ativamente do preparo dos cupcakes. A proposta é simples e atrativa: colocar a mão na massa, aprender noções básicas de confeitaria e se divertir em um ambiente cercado pela natureza.

Segundo a chef, esse tipo de atividade costuma estar entre as mais disputadas pelas crianças durante o período de férias. “É um momento de alegria, aprendizado e muita diversão. As crianças se envolvem, criam, experimentam e levam dessa vivência uma memória afetiva muito especial”, destaca.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Além das oficinas, a programação é um convite para famílias que desejam aproveitar o período de férias em Campos do Jordão com tranquilidade e contato com a natureza. O Parque Bambuí reúne árvores centenárias, três lagos, esculturas distribuídas pelo gramado e diversas opções de lazer ao ar livre, como passeios de bicicleta, barco a remo, trilhas a pé ou a cavalo e o tradicional passeio de Maria-fumaça.

A experiência se completa na Casa Bambuí, cujo cardápio é inspirado na chamada “comida afetiva”. A cozinha combina técnicas franco-italianas, com valorização dos ingredientes frescos e regionais, mantendo uma proposta que privilegia sabor, simplicidade e cuidado em cada preparo. Durante o verão, o restaurante apresenta um menu especial, alinhado ao clima da estação e ao perfil dos visitantes.

As oficinas de cupcake são gratuitas, mas exigem inscrição antecipada, devido ao número limitado de vagas. A iniciativa reforça a vocação do Parque Bambuí como espaço de convivência para todas as idades, unindo gastronomia, lazer e experiências educativas em meio à paisagem típica da Mantiqueira.

Serviço

As oficinas de cupcake acontecem aos domingos e segundas-feiras de janeiro, sempre às 15h, na Casa Bambuí. As inscrições devem ser feitas previamente por formulário online.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (12) 99704-5486 (WhatsApp) ou pelo perfil oficial do restaurante no Instagram.

A Casa Bambuí funciona diariamente, das 11h30 às 16h, com atendimento estendido até as 17h aos fins de semana, por ordem de chegada. O restaurante fica dentro do Parque Bambuí, na Rua Fausi Rachid, 871, Jardim Toriba, em Campos do Jordão. O espaço é pet friendly nas áreas externas.

Os valores de acesso ao parque e demais informações podem ser consultados nos canais oficiais do Parque Bambuí e da Casa Bambuí.