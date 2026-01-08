IPVA 2026 começa a vencer dia 12/01

Alíquota continua em 4% para veículos de passeio - Foto Divulgação Governo SP

A partir da segunda-feira, 12/01, começa a vencer o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA 2026) no Estado de São Paulo. O prazo varia de acordo com a placa. Veículos com final 1 abrem o calendário no dia 12. Na terça-feira, 13/01, vai ser a vez dos proprietários de veículos com placas final 2 pagarem o imposto, e assim sucessivamente até dia 23 de janeiro, quando vence o IPVA 2026 para veículos com placas final zero.

Existem duas opções de pagamento: parcelado em até cinco vezes (janeiro a maio) ou em cota única com desconto de 3%. O abatimento é válido para carros de passeio, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-trator. É possível também pagar à vista em fevereiro, mas neste caso não haverá desconto.

A alíquota do IPVA 2026 para veículos novos e usados não sofreu alterações e continua em 4% para carros de passeio. Motos e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus e maquinário pesado pagam 2%. Para caminhões e veículos de locadoras registrados em São Paulo as alíquotas são 1,5% e 1% respectivamente.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Para saber o valor venal de seu veículo, basta acessar o Sistema de Veículos (SIVEI) no site da Secretaria da Fazenda e informar a placa. Clique aqui para consultar. Confira a seguir o calendário para pagamento do IPVA 2026.