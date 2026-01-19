Leilão da EFCJ será no aniversário de Campos do Jordão

Bondinho deverá ser restaurado, conforme previsto no edital - Foto @correianews

O Governo de SP publicou o edital com as regras para a escolha da empresa que vai assumir a revitalização e a operação da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ). A concessão pública tem como objetivos primordiais reativar a ferrovia como complexo turístico e valorizar a importância do seu patrimônio histórico para o desenvolvimento da Serra da Mantiqueira.

Segundo a Secretaria de Parceria em Investimentos do Estado (SPI) o projeto de concessão orçado em R$ 315 milhões prevê a modernização e a manutenção do ferrovia de 47 km que liga Campos do Jordão a Pindamonhangaba, incluindo estações, trens históricos e demais estruturas necessárias à operação.

Leilão será no aniversário de Campos do Jordão

Com a publicação do edital, as empresas interessadas na concessão da EFCJ deverão entregar as propostas até dia 24 de abril. O leilão está marcado para 29 de abril, aniversário de Campos do Jordão, data em que a estância turística completa 152 anos de fundação.

“Ficamos muito contentes com a publicação do edital para a concessão da estrada de ferro, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento da região, não só da nossa cidade, mas para o fomento do Turismo na Serra da Mantiqueira”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

O edital

Quem vencer a concorrência terá que realizar uma série de obras e melhorias, como a reabertura do Parque Reino das Águas Claras, em Pindamonhangaba, com entrada de graça. Além disso, a concessão também propõe a criação de uma trilha cicloviária turística paralela ao traçado da EFCJ entre a estação de Eugênio Lefèfreve, em Santo Antônio do Pinhal, e a região central de Pindamongangaba, uma forma de incentivar o cicloturismo na Mantiqueira. Também deverão ser restaurados o bondinho, a Maria-fumaça, vagões e trens históricos

O projeto prevê ainda a reativação dos passeios na área urbana de Campos do Jordão e até Santo Antônio do Pinhal, inclusive com a oferta de passeios educativos gratuitos para alunos da rede pública. A preservação do patrimônio histórico como a Parada Damas, em Capivari, e a sede administrativa, em Pindamonhangaba, é obrigatória.

Prefeitura vai propor a volta do bondinho como transporte público

A audiência pública realizada em maio de 2025 em Campos do Jordão, além das sugestões técnicas, a volta do bondinho como transporte público dominou os debates. Na década de 1980, a ferrovia servia a população jordanense como meio de locomoção entre o Recanto São Cristóvão, na região do portal, até Vila Capivari.

Durante o percurso, era possível embarcar e desembarcar em várias paradas ao longo do caminho. No edital, isso está previsto apenas para o passeio turístico. Apesar do documento não incluir o uso como transporte público, o prefeito Caê vai propor à empresa vencedora que reative esse serviço.

“Não está no edital, mas nós vamos conversar com a empresa que for administrar a estrada de ferro para que além do transporte turístico, nos dias de semana o munícipe possa utilizar o bonde entre o portal e Capivari”, disse o prefeito.

A Estrada de Ferro Campos do Jordão foi inaugurada em 1914 para facilitar o acesso à estância, que no início do século 20 foi referência no tratamento da tuberculose. A partir dos anos 1970, a EFCJ passou a ser utilizada para fins turísticos.