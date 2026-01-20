Marchinhas e novo evento de gala marcam o Carnaval 2026 de Campos do Jordão

Enquanto o Brasil se divide entre as grandes capitais da folia para o Carnaval 2026, Campos do Jordão oferece uma alternativa que une a tradição das marchinhas, o luxo dos grandes bailes e o contato revigorante com a natureza. Com o apoio estratégico do Plano Brasis, o estado de São Paulo tem posicionado o destino como um exemplo de turismo plural, capaz de atrair desde famílias em busca de descanso até o público internacional que deseja vivenciar o "Brasil das Montanhas" com exclusividade.

A conectividade aérea e terrestre para a região atingiu novos patamares este ano, facilitando o acesso de turistas vindos de todo o país para o aeroporto de São José dos Campos, a principal porta de entrada da serra. Como o fluxo de passageiros cresceu consideravelmente devido à promoção internacional do estado e à alta demanda do feriado, o planejamento logístico tornou-se peça-chave para o sucesso da viagem. Em um período de tamanha movimentação nacional, é prudente que o folião monitore sua jornada com antecedência. Estar atento a possíveis atrasos voos é fundamental para assegurar que a transição do asfalto para a altitude de 1.600 metros ocorra com a leveza necessária.

Uma vez em solo jordanense, o visitante percebe que o Carnaval é desenhado para quem valoriza a hospitalidade de alto nível e as experiências que ficam na memória. A cidade não apenas abre as portas de seus renomados hotéis e pousadas, mas também se reinventa através de uma agenda cultural que respeita o patrimônio local e abraça a inovação tecnológica. Seja participando do quadragésimo festival de marchinhas na Abernéssia ou desfrutando de um baile de gala inspirado nos anos dourados do Rio de Janeiro, a programação de 2026 prova que a folia na serra é sinônimo de elegância, segurança e renovação de energias.

O grande Baile de Gala de Pré-Carnaval no Campos Hall

Um dos pontos altos da temporada é o Baile de Gala de Pré-Carnaval, que acontece no sábado, dia 14 de fevereiro de 2026. O evento marca a nova fase do Campos Hall, centro de convenções que recebeu um investimento de R$ 60 milhões em modernização. Inspirado nos bailes históricos do Copacabana Palace, o evento busca resgatar o espírito folião que marcou época no Hotel Toriba, unindo luxo e uma superprodução inédita.

Regras e trajes

Para manter o nível de sofisticação, a organização estabeleceu regras rígidas de vestimenta. O traje obrigatório é black-tie com máscara ou fantasia de luxo. Não será permitida a entrada com roupas casuais, garantindo a estética de "máscaras e mistérios" que o evento propõe. A atração principal será a escola de samba Dragões da Real, do Grupo Especial de São Paulo, que trará o ritmo do sambódromo para o ambiente refinado da serra.

Ingressos e preços

Os ingressos estão divididos por categorias e podem ser adquiridos via plataforma Sympla. É importante notar a opção do Ingresso Solidário, que exige a doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível para a Casa de Acolhida Rainha da Paz.

Feminino (solidário): a partir de R$ 300,00

Masculino (solidário): a partir de R$ 500,00

Inteira (masculino): R$ 1.000,00

O 40º Femucar

Para quem prefere a autenticidade das ruas, o Festival de Músicas Carnavalescas de Campos do Jordão (Femucar) chega à sua histórica 40ª edição. O evento ocorrerá na sexta-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro de 2026, a partir das 19h, na Rua Eunice Solis Além, no bairro Abernéssia.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Secretaria de Valorização da Cultura (cultura.camposdojordao.sp.gov.br) entre os dias 12 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. O festival é dividido em duas etapas principais:

Concurso de Marchinhas: os participantes devem apresentar composições originais. Ao se inscreverem, os artistas cedem os direitos de imagem e nome para a divulgação do evento. Concurso de Rainha e Rei Momo: candidatos locais e visitantes disputam o título de realeza do Carnaval 2026, avaliados por quesitos como simpatia, samba no pé e desenvoltura.

Com uma dotação total de R$ 14.400,00 em prêmios, o Femucar 2026 garante o pagamento aos vencedores em até 60 dias após a realização do evento, destinando R$ 8.800,00 para a categoria de Marchinhas, valor que será partilhado entre os primeiros colocados, e R$ 5.600,00 para premiar o Rei Momo e a Rainha do carnaval jordanense.

Natureza e relaxamento: o carnaval do descanso

Para muitos, o feriado de Carnaval é a oportunidade perfeita para desconectar da rotina urbana. Seguindo as diretrizes do Plano Brasis, que destaca o turismo de natureza como um dos pilares de São Paulo, Campos do Jordão oferece roteiros que vão muito além dos salões de festa.

Passeios ao ar livre: o clima ameno de fevereiro é ideal para explorar o Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal) ou o Parque Bambuí. As trilhas, o ar puro e as paisagens de araucárias proporcionam o banho de floresta necessário para recarregar as baterias.

o clima ameno de fevereiro é ideal para explorar o Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal) ou o Parque Bambuí. As trilhas, o ar puro e as paisagens de araucárias proporcionam o banho de floresta necessário para recarregar as baterias. Hospedagem com SPA: hotéis como o Wanderlust destacam-se por oferecer uma estrutura completa de bem-estar. Durante o Carnaval, essas unidades operam com programações especiais que incluem ioga, tratamentos de SPA e piscinas aquecidas, focando no público que deseja fugir do barulho sem abrir mão do conforto.

hotéis como o Wanderlust destacam-se por oferecer uma estrutura completa de bem-estar. Durante o Carnaval, essas unidades operam com programações especiais que incluem ioga, tratamentos de SPA e piscinas aquecidas, focando no público que deseja fugir do barulho sem abrir mão do conforto. Gastronomia de altitude: a vibrante vida gastronômica da Vila Capivari continua sendo um atrativo à parte. Restaurantes especializados em fondues, carnes nobres e cozinhas internacionais preparam menus sazonais para o período, permitindo que cada refeição seja uma celebração sensorial.

Campos do Jordão também tem investido em modernizar a experiência do visitante. Em 2026, a introdução de meios de transporte alternativos, como os patinetes elétricos, facilita o deslocamento entre os centros de lazer sem a necessidade de enfrentar o trânsito local, que tende a ser mais denso no centrinho. Essa aposta na mobilidade suave alinha a cidade com as tendências globais de destinos inteligentes e sustentáveis, permitindo que o turista explore cada detalhe da arquitetura alpina de forma prática e divertida.

Além disso, o avanço no processo de concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão promete trazer, em breve, novas formas de contemplação da serra, reforçando o caráter histórico do transporte ferroviário na região.