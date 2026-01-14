Mega Feirão de Carros movimenta o Shopping Jardim Oriente com condições especiais para troca de veículo

O Shopping Jardim Oriente recebe, entre 14 de janeiro e 1º de fevereiro, um dos feirões automotivos mais tradicionais de São José dos Campos: o “Mega Feirão – Dê Start no Seu Carro Novo”. O evento acontece no estacionamento do shopping e reúne oportunidades diferenciadas para quem planeja comprar ou trocar de carro neste início de ano.

Reconhecido pela credibilidade no mercado regional, o Mega Feirão oferece condições comerciais atrativas, como até 150 dias para o pagamento da primeira parcela ou 12 parcelas a partir de R$ 299. Os visitantes também poderão negociar alternativas como o Super Plano 1000 Valle, com parcelas reduzidas, e o Plano Balão, voltado a quem pretende trocar de veículo a cada dois anos, facilitando a renegociação.

Durante o período do evento, o público encontrará veículos zero quilômetro e seminovos, de diversas marcas e faixas de preço. Ao todo, 35 carros estarão expostos no local, com acesso a um estoque superior a 400 veículos, ampliando as possibilidades de escolha conforme o orçamento e o perfil do comprador.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

De acordo com o organizador do evento, Juan, o feirão é uma chance concreta para quem deseja sair do aluguel de aplicativos, conquistar o primeiro carro ou realizar a troca planejada. “O Mega Feirão é uma oportunidade para realizar sonhos e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa marca em um espaço estratégico como o Shopping Jardim Oriente, onde o público encontra conforto, segurança e facilidade de negociação”, afirma.

Além das ofertas, o evento se beneficia da infraestrutura do shopping, que garante comodidade aos visitantes, com entrada e estacionamento gratuitos, além de opções de lazer, alimentação e serviços.

Serviço – Mega Feirão – Dê Start no Seu Carro Novo

Data: 14 de janeiro a 1º de fevereiro

Horários:

• Segunda a sábado: das 9h às 20h

• Domingos: das 9h às 17h

Local: Estacionamento do Shopping Jardim Oriente

Entrada e estacionamento: Gratuitos

Endereço: Rua Andorra, 500 – Jardim América – São José dos Campos (SP)

Sobre o Shopping Jardim Oriente

Administrado pela AD Shopping, o Shopping Jardim Oriente está localizado na região sul de São José dos Campos. O empreendimento conta com hipermercado de 5.300 m², dez lojas âncoras, Pet Center e um complexo de cinemas da rede Cinépolis, com salas VIP, Júnior e Macro XE. São 2.032 vagas gratuitas de estacionamento, e o shopping passa por um processo de expansão para se consolidar como um complexo multiuso, com torres residenciais e comerciais.