Megaoperação fará escolta de carga especial em Campos do Jordão

Carga será levada até a fábrica da Minalba - Foto Sérgio Biagioni

Uma megaoperação será realizada na noite desta sexta-feira, 23 de janeiro, para a passagem de uma carreta com carga especial em Campos do Jordão. O equipamento superdimensionado vai sair do portal às 22h em direção à fábrica da Minalba, no bairro Água Santa.

Sob coordenação da Secretaria de Segurança e Cidadania, a escolta vai mobilizar homens da Defesa Civil, Departamento de Trânsito, Guarda Civil Municipal, além de equipes da empresa distribuidora de energia e das operadoras de telefonia e internet. O transporte será feito pela avenida Januário Miráglia, com possibilidade de alternar o percurso também para a avenida Frei Orestes Girardi.

A expectativa é de que a operação dure cerca de cinco horas, com interdições temporárias no trânsito durante esse período.

Há um ano transporte de avião parou Campos do Jordão

Embraer 190 cruzando Vila Abernéssia - Foto arquivo @correianews

Em Janeiro de 2025, as forças de segurança também foram mobilizadas para acompanhar o transporte de um avião pelo eixo central de Campos do Jordão. Mesmo sem as asas, fios de alta tensão tiveram que ser erguidos em Abernéssia e Jaguaribe para a passagem da aeronave, um Embraer 190 de 36 m de comprimento

A operação durou a madrugada inteira. Somente no início da manhã, o avião chegou ao seu destino, uma pousada no Alto de Capivari.