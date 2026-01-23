Senac abre 20 mil vagas e novos cursos em 2026

Inscrições para novos cursos já estão abertas - Foto Divulgação Senac

Em 2026 só não estuda quem não quiser. O Senac iniciou o ano oferecendo 20 mil vagas, sendo 11.400 totalmente gratuitas. Isso significa que 57% são bolsas integrais previstas no Programa Senac de Gratuidade, que desde 2008 já beneficiou mais de 2 milhões de alunos no Estado de São Paulo.

Para ter acesso às bolsas é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos. Outras informações sobre a gratuidade e os cursos oferecidos podem ser obtidas no site do Senac. Basta acessar a página e selecionar a unidade onde deseja estudar e fazer a inscrição, no máximo, 20 dias antes do início das aulas. Veja a distribuição das vagas:

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão: 1.374 (823 gratuitas)

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Senac Guaratinguetá: 3.427 (2465 gratuitas)

Senac Pindamonhangaba: 4.722 (2459 gratuitas)

Senac São José dos Campos: 5.051 (2115 gratuitas)

O preenchimento das vagas é feito por ordem de chegada.

Senac abre cursos inéditos

Além das vagas, novos cursos foram lançados para atender as necessidades do mercado em diversas áreas como Inteligência Artificial, Marketing, redes sociais, gestão, turismo e gastronomia. Os lançamentos estão disponíveis nas unidades de Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté.

Em Campos do Jordão, são novidades os cursos de Técnico em Meio Ambiente, Analista de Marketing, Analista de Marketing em Mídias Sociais; Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo; Espanhol Básico – níveis 1 e 2; Gastronomia Sustentável: técnicas de cozinha para otimização de recursos e Técnicas para Confeitaria: produções sem glúten e sem lactose. No ensino superior, a novidade este ano é a pós-graduação em Bebidas: Serviços, Experiências e Gestão, prevista para o segundo semestre.

Na unidade de Guaratinguetá há cursos livres inéditos de Inglês Básico 1, 2 e 3; Inglês Intermediário 1, 2 e 3 e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Básico. Há formação também em Inteligência Artificial, Marketing de Conteúdo em Redes Sociais com Inteligência Artificial; Inteligência Artificial com Excel; Inteligência Artificial Aplicada à Logística e Inteligência Artificial com Adobe Express.

Em Pindamonhangaba foram abertos 44 cursos livres, entre eles Criação de Moda com Inteligência Artificial; Alfaiataria Contemporânea; Modelagem Plus Size; Maquiagem Artística; Finanças; Design Biofílico; Turismo com experiências rurais e regenerativas e Práticas Meditativas. No Ensino Médio, a unidade lançou o Técnico em Administração.

O Senac de São José dos Campos lançou os cursos de Storytelling e Storydoing como Estratégia de Comunicação; Técnicas de Pitch; Fundamentos da Toxicologia Analítica e várias capacitações em Beleza e Estética. Na área de Gestão e Negócios, a oferta está sendo ampliada para o período noturno.

Em Taubaté agora tem o curso de Turismo e Hospitalidade e também de Maquiagem Social, Visagismo, Branding Pessoal, além de qualificações nas áreas de Festas e Eventos Temáticos. A unidade também está com cursos inéditos em Inteligência Artificial com Excel, Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa e Frutíferas em Vasos.

As inscrições já estão abertas. Para mais informações, basta clicar aqui. Sobre o Programa de Gratuidade do Senac, clique aqui.