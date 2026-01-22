Prazo para pagamento do IPVA 2026 com desconto entra na reta final

IPVA 2026 também pode ser parcelado em até 5 vezes - foto @correianews

Contagem regressiva para o fim do prazo que garante desconto de 3% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O benefício é oferecido no pagamento à vista e a data de vencimento varia de acordo com o número final da placa. Sendo assim, o abatimento só é possível para veículos com placas finais 9 e zero, cujo imposto vence nesta quinta (22/01) e sexta-feira (23/01), respectivamente.

A cota única é válida para carros de passeio, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, caminhões, caminhões-tratores, motos e similares. O pagamento pode ser feito na rede bancária, pelo internet banking ou nos aplicativos dos bancos. Existe a opção também de parcelar o IPVA 2026 em até cinco vezes, mas neste caso o valor cobrado será integral

Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), a base de cálculo não sofreu alterações. Carros de passeio pagam 4%. Já para motos e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário a alíquota é de 2%. Para caminhões, 1,5% e para veículos de locadoras, 1%.

Quem não fizer o pagamento dentro do prazo será multado em 0,33% por dia de atraso, mais juros de mora com base na taxa Selic. Caso a inadimplência continue, o débito será inscrito na Dívida Ativa com possibilidade de cobrança mediante protesto. Vale lembrar que junto com o pagamento do IPVA também é possível antecipar o licenciamento do veículo.

O calendário de pagamento será retomado no próximo dia 12 de fevereiro, quando irá vencer a segunda parcela do IPVA 2026 para veículos com placas final 1. Clique aqui e confira as datas.