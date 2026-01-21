Carnês do IPTU 2026 e da taxa de lixo começam a ser enviados em Campos do Jordão

Ambos os tributos vencem no dia 15/02 - Foto @correianews

A prefeitura de Campos do Jordão começou a distribuir os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Transporte, Coleta e Destinação do Lixo (TCLD) de 2026. Ao todo, 28.616 contribuintes vão receber o IPTU pelos Correios, sendo 15.200 proprietários de imóveis residenciais e 1.971 de prédios comerciais. Com relação à taxa de lixo, foram postados 17.171 carnês, sendo 15.200 residenciais e 1.971 comerciais.

Formas de pagamento do IPTU 2026

Este ano o IPTU não sofreu aumento. O imposto foi corrigido pela inflação meida pelo IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor) entre outubro de 2024 e setembro de 2025, cujo índice foi de5,41%. A cota única com desconto de 10% vence dia 15 de fevereiro. O pagamento à vista também pode ser feito até dia 15 de março, mas neste caso o abatimento será de 5%.

Quem optar pelo parcelamento pode quitar o imposto em até 11 vezes, com a primeira prestação vencendo também no dia 15 de fevereiro. A multa por atraso é de 10% mais juros de mora de 1% ao mês. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, R$ 59,6 milhões deverão ser arrecadados com o IPTU 2026

As isenções

Estão isentos do IPTU 2026 Aposentados, pensionistas e pessoas com comorbidades que entraram com o pedido até 30 de junho de 2025. O mesmo vale para para imóveis pertencentes a cooperativas de trabalho, associações culturais, cívicas, recreativas, desportivas, agrícolas, beneficentes e destinadas a teatros, desde que cumpram os requisitos previstos em lei.

A solicitação de isenção deve ser protocolada por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujo acesso está disponível no site oficial a do município. Pedidos de revisão também devem ser feitos pelo SEI.

A taxa de lixo (TCLD)

A taxa de lixo foi calculada tendo como base os valores pagos entre outubro de 2024 e setembro de 2025. O rateio para cada contribuinte é definido de acordo com a área construída do imóvel. Vale ressaltar que a taxa de lixo cobre cerca de 1/3 do custo anual com o serviço. O restante do dinheiro sai dos cofres públicos municipais.

2,80 é o fator de correção obtido pela divisão do custo estimado do serviço pela área construída do município. Para saber o valor da TCLD de um imóvel de 100 m², basta multiplicar o fator de correção pela área construída (2,80 x 100). Sendo assim, o valor da taxa de lixo será R$ 280 por ano.

Como pagar a taxa de lixo

O tributo pode ser parcelado em até 11 vezes, desde que o valor de cada parcela não fique inferior a R$ 42,18. Não há desconto à vista para a taxa de lixo, que também vence no dia 15 de fevereiro. Aposentados e pensionistas, pessoas com comorbidades e imóveis grandes geradores de lixo com regime privado de coleta também podem solicitar isenção. A regra é a mesma para o IPTU, ou seja, o pedido deve ser feito até 30 de junho do ano anterior.

Foram lançados R$ 11,9 milhões de reais de taxa de lixo, mas considerando a inadimplência média registrada em 2024 e 2025, a expectativa da Secretaria Municipal de Finanças é arrecadar R$ 8,7 milhões. A estimativa é baseada na inadimplência média referente aos anos de 2024 e 2025.

Além do envio pelos Correios, os contribuintes também podem consultar e imprimir os dois tributos pela internet. Basta acessar o portal oficial do município, clicar no ícone “IPTU 2026” e informar o número da inscrição cadastral.

o site é: camposdojordao.sp.gov.br