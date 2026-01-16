Professores retornam ao trabalho com palestra sobre saúde mental

Evento reuniu toda a rede municipal de ensino - Foto Sérgio Biagioni

A volta às aulas em Campos do Jordão será na segunda-feira, 19/01, mas para os funcionários da Educação, o ano letivo já começou. Toda a rede municipal de ensino participou de um evento no Campos Hall, em Vila Capivari, em preparação para o ano de 2026. Segundo a secretária de Educação, Heidy Gonzales Teixeira da Costa, o foco neste retorno é a saúde mental. “Neste ano, nosso compromisso é com a educação emocional para que as escolas sejam o porto seguro onde nossos alunos sintam-se pertencentes e os profissionais valorizados”, destacou

Saúde mental e a Educação

1.300 funcionários, incluindo diretores, supervisores, coordenadores, merendeiras, auxiliares de limpeza, equipe administrativa, entre outros profissionais assistiram a uma palestra sobre saúde mental ministrada pela neurocientista e doutora em neurociência educacional, Thais Faria Coelho.

“Professor está no ranking número 1 da síndrome de burnout e um professor com o cérebro estressado não consegue entrar na sala de aula e ensinar. Então, a importância de trabalhar essa temática é preparar o professor já no começo do ano letivo para enfrentar os desafios do dia a dia”, ressaltou a palestrante.

Sistema Poliedro

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação mantém na rede municipal o sistema de ensino Poliedro que oferece material didático, suporte para avaliações e assessoria pedagógica com cursos de aprimoramento para o corpo docente. “Em apenas um ano, a proficiência em português e matemática cresceu entre 15% e 20%, revelou o diretor de Relações Governamentais do Poliedro, Rodrigo Anunciato, referindo-se ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Além disso, em 2025, Campos do Jordão recebeu o selo ODS 4 - Educação de Qualidade (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) oferecido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Volta às aulas será na segunda-feira, 19/01

Durante as férias, algumas escolas foram reformadas. “A escola Mafalda Aparecida Machado Cintra recebeu piso novo, e estamos também fazendo adequações na escola Sagrada Família e reformas nos banheiros da escola Monsenhor José Vita”, revelou a secretária Heidy Costa. Campos do Jordão conta com 35 escolas municipais de ensino infantil e fundamental que atendem crianças desde os quatro meses de idade até os 15 anos.

Além disso, pela primeira vez, os 7.600 alunos da rede municipal vão receber no início do ano letivo o kit escolar com material didático e uniforme. Todos voltam às aulas na segunda-feira, dia 19/01. “A gente conseguiu se organizar para que as crianças recebam no primeiro mês de aula. A entrega do kit vai ser programada em cada escola”, disse o prefeito Carlos Educardo (Caê), que também atualizou o andamento do projeto que cria o plano de carreira. “Não só para a educação, mas para todos os servidores, já existe um estudo que estamos adaptando para que ainda neste ano a gente consiga implementar”.