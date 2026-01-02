Projeto Férias no Museu tem programação intensa em janeiro

Programação vai de terça a domingo até 31 de janeiro - Foto @correianews

Neste verão, quem pretende trocar a praia pela montanha e subir a serra rumo a Campos do Jordão vai poder se divertir com o projeto Férias no Museu, que está recheado de atividades que envolvem arte, música e natureza. A programação desenvolvida pelo Núcleo Educativo do Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro promete entreter adultos e, claro, as crianças durante as férias escolares.

Estão previstos shows, oficinas, visitas educativas, palestras e muito mais. Entre as atrações, destaque para as oficinas de autorretrato feitos com carimbos e de chaveiros ambientais. Para os adultos, uma das opções é a visita aos bastidores do Auditório Cláudio Santoro, palco principal do Festival de Inverno de Campos do Jordão, além das apresentações musicais. Serão, ao todo, quatro shows durante o mês de janeiro.

Confira a programação, escolha a sua atividade preferida e bom divertimento!

Artes Visuais • Autorretrato carimbado

Toda quarta-feira, às 11h e às 15h

10 vagas disponíveis por horário

Inscrições: (16) 98186-0365



Uma atividade criativa de construção de autorretratos com carimbos de diferentes tamanhos e formatos. Um convite para experimentar cores, formas e composições, explorando a expressão individual de forma lúdica e artística.

Música • Brincando com as notas musicais

Toda quinta-feira, às 11h e às 15h

10 vagas disponíveis por horário

Inscrições: (16) 98186-0365



Participe dessa atividade lúdica e muito divertida! Vamos utilizar o kit escala diatônica com 8 notas (Boomwhacker) que permite tocar diversas canções.

Meio Ambiente • Chaveiro Ambiental

Toda sexta-feira, às 11h e às 15h

10 vagas disponíveis por horário

Inscrições: (16) 98186-0365



Crie um chaveiro ambiental em cerâmica fria a partir de texturas inspiradas na natureza do Museu. A atividade convida à experimentação e à criação, permitindo levar como lembrança elementos do ambiente natural do espaço.

Visita • Conheça os bastidores do Auditório Claudio Santoro

Todo sábado, às 10h30 e às 14h

25 vagas disponíveis por horário, preenchidas por ordem de chegada.



Conheça os detalhes de organização, planejamento e criatividade que conectam arte, história e música para criar experiências únicas.

Visitas educativas exploram a vida e a obra de Felícia Leirner - Foto Divulgação

Jogos • Jogos Educativos

Aos domingos, das 9h às 12h e das 15h às 17h



Os participantes poderão montar um “quebra-cabeças” das obras de Felícia. Também poderão jogar o “Jogo da Memória Musical”, e ainda será oferecida a possibilidade de pintarem alguns dos animais e plantas encontradas na Mata Atlântica.

Observação de aves: dicas e tecnologias para iniciantes

10 de janeiro, às 9h

Nesta palestra, Douglas Santos apresenta dicas, técnicas e ferramentas digitais que aprimoram a experiência, como aplicativos de identificação de espécies e plataformas de registro de avistamentos.

Oficina de flores medicinais: sachê aromático

17 de janeiro, às 14h

10 vagas disponíveis

Inscrições: (16) 98242-0999

Cores, aromas e detalhes se unem para aprender a reconhecer, sentir e utilizar as flores no cuidado com a saúde e o bem-estar.

Shows

Adriano Lobão

10 de janeiro, às 11h30

Adriano Lobão apresenta um repertório que mescla o melhor do Pop Rock Nacional e da MPB, reunindo clássicos e sucessos que atravessam gerações.

Rafael Gonzá

17 de janeiro, às 11h

Um passeio pela música brasileira guiado pela viola caipira. Rafael Gonzá transita por clássicos do interior do país e forrós consagrados, com timbres da viola de 10 cordas e composições autorais.

"Corda, Canto e Chão", com Fabricio dos Santos e Zé Helder

24 de janeiro, às 11h

Um encontro musical que une composições autorais e releituras, transitando entre tradição e contemporaneidade. Com violão, viola caipira e vozes em diálogo, o show celebra as raízes culturais.

Leka Oliveira – Voz e Violão

31 de janeiro, às 11h

O Museu e Auditório recebem a cantora Leka Oliveira em um show intimista com um repertório que passeia por canções que valorizam a música brasileira por meio da sensibilidade e da interpretação.

As atividades são realizadas de terça a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 15, meia R$ 7,50. Aos domingos a entrada é de graça. Anote o endereço: av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880, no Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão.