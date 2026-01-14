“Verão Kids” leva Arena Aquática com atividades gratuitas ao Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos

A programação de férias escolares ganha uma opção gratuita e ao ar livre em São José dos Campos a partir desta semana. O Shopping Jardim Oriente dá início ao evento Verão Kids, que contará, a cada semana, com uma atração diferente voltada ao público infantil. Na primeira etapa, de quinta-feira (15) a domingo (18), o destaque é a Arena Aquática, instalada no estacionamento do shopping, com entrada e estacionamento gratuitos.

Montada em uma área de aproximadamente mil metros quadrados, a Arena Aquática reúne diversas brincadeiras refrescantes, como futebol de sabão, tobogãs infláveis com escorregadores radicais, batalha do cotonete, jatos d’água do Radical Splash e um canhão de espuma, com disparos programados às 16h, 17h e 18h. As atividades acontecem diariamente das 15h às 18h30 e são destinadas exclusivamente às crianças.

Podem participar crianças de 4 a 15 anos, sempre acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que deverá permanecer no local durante todo o período da atividade. O acesso à Arena Aquática é controlado e ocorre por ordem de chegada, respeitando a capacidade máxima do espaço.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Para esta primeira semana, a organização orienta que os participantes levem roupa apropriada para água, toalha, protetor solar e uma troca de roupa. O espaço conta ainda com área de descanso coberta, local adaptado para troca de roupas e música ambiente com DJ durante todo o evento.

“É uma programação pensada para que as crianças possam brincar à vontade, com conforto e segurança, proporcionando uma experiência divertida durante as férias escolares”, destaca Gláucia Acciarito, gerente de marketing do Shopping Jardim Oriente.

Algumas regras de segurança devem ser observadas: não é permitida a entrada com objetos cortantes, brinquedos pessoais, celulares ou itens de vidro; correr, empurrar ou realizar brincadeiras agressivas nos infláveis é proibido; não é permitida alimentação dentro das atrações. Crianças com sintomas gripais, febre, machucados expostos ou episódios recentes de vômito não poderão participar das atividades.

A programação do Verão Kids segue nas semanas seguintes com novas atrações. De 22 a 25 de janeiro, o shopping recebe o DJ Kids – Festa das Cores & Gincanas. Já de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, a agenda será dedicada à Corrida Kids – Movimento & Família.

O Shopping Jardim Oriente está localizado na Rua Andorra, 500, no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos, e oferece estacionamento totalmente gratuito ao público.