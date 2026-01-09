Visita aos bastidores do Auditório Claudio Santoro é destaque no projeto Férias no Museu

Auditório Cláudio Santoro foi inaugurado em 1979 - Foto ACAM Portinari

O Auditório Cláudio Santoro é o principal palco cultural de Campos do Jordão. Inaugurado em 1979 para sediar o maior festival de música clássica da América Latina, tem como principal destaque seu projeto arquitetônico, que utilizou o desnível natural do terreno para a construção da plateia, permitindo, assim, visão e acústica fantásticas ao público. São detalhes visíveis a quem visita o espaço, mas e os bastidores, você imagina como são?

Neste fim de semana, o projeto Férias no Museu vai promover uma visita guiada ao setor onde sós os artistas têm acesso. Os participantes vão ter a chance de conhecer a infraestrutura interna do prédio como os camarins com seus espelhos iluminados, as salas de produção, o fosso existente no palco para orquestra durante apresentações de óperas, entre outras áreas.

A atividade revela aos frequentadores como o auditório está integrado à natureza ao redor, uma união harmoniosa entre a obra e o meio ambiente. Além disso, o passeio também contextualiza a trajetória do maestro Cláudio Santoro, um dos maiores nomes que a música clássica do Brasil já teve. A visita aos bastidores será neste sábado, dia 10 de janeiro.

O fim de semana também vai ter show com Adriano Lobão e um encontro sobre observação de aves. Confira a seguir a programação:

Férias no Museu

Visita aos bastidores do Auditório Cláudio Santoro

Data: 10 de janeiro

Horário: às 10h30 e às 14h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Show com Adriano Lobão

O cantor Adriano Lobão se apresenta com repertório que passa pelo pop rock nacional e pela MPB, reunindo canções de diferentes gerações. A apresentação é voltada ao público de todas as idades.

Data: 10 de janeiro

Horário: às 11h30

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Observação de Aves: dicas e tecnologias para iniciantes

O ornitólogo Douglas Santos vai palestrar sobre a observação de aves, uma das atividades que mais crescem no Brasil e no mundo. Ele vai apresentar técnicas e orientações práticas para a experiência, destacando o uso de tecnologias como aplicativos de identificação de espécies, plataformas de registro de avistamentos e outras ferramentas digitais voltadas ao estudo e à apreciação da avifauna.

Data: 10 de janeiro

Horário: das 9h às 11h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações: (12) 3512-2508 ou contato@museufelicialeirner.org.br

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos