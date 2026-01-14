Zé Rock Fest confirma Samuel Rosa, Nando Reis e Leoni; ingressos já estão à venda

O Zé Rock Fest divulgou oficialmente as atrações de sua próxima edição e já iniciou a venda de ingressos. O festival será realizado no dia 11 de abril, na Farma Conde Arena, reunindo três nomes consagrados da música brasileira: Samuel Rosa, Nando Reis e Leoni.

Os ingressos estão disponíveis desde a última segunda-feira (12) e podem ser adquiridos pelo site icones.com.br. A expectativa da organização é de repetir o sucesso da edição anterior, que registrou grande público e ampla repercussão positiva.

Samuel Rosa sobe ao palco com um repertório que percorre diferentes fases de sua trajetória. Ex-vocalista do Skank, o artista apresenta sucessos que marcaram gerações, como “Garota Nacional”, “Vou Deixar”, “Resposta” e “Sutilmente”, além de músicas que representam sua atual fase solo.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Nando Reis, um dos compositores mais influentes da música brasileira, promete um show marcado pela forte conexão com o público. Canções como “O Segundo Sol”, “Relicário”, “All Star”, “Por Onde Andei” e “Luz dos Olhos” devem integrar o setlist, reforçando o caráter emotivo e participativo da apresentação.

Completando a programação, Leoni leva ao palco um repertório que revisita sua trajetória à frente do Kid Abelha e do Heróis da Resistência, além de sucessos da carreira solo. Músicas como “Pintura Íntima”, “Fixação”, “Garotos II” e “Temporada das Flores” prometem embalar o público em um clima de nostalgia e celebração do pop rock nacional.

Serviço – Zé Rock Fest

Data: 11 de abril

Local: Farma Conde Arena – São José dos Campos (SP)

Ingressos: icones.com.br