“Todos os Campos”: Campos do Jordão Projeta Novo Ciclo de Turismo com Branding de Mais R$ 2 Milhões e Metas da ONU

Campos do Jordão dá início a um novo ciclo em sua política de promoção turística no próximo dia 02 de março de 2026. Das 8h30 às 12h, o Campos Hall, no Capivari, recebe o evento "Todos os Campos", iniciativa que reúne Prefeitura, Convention Bureau de Campos do Jordão & Região, lideranças do setor e representantes da sociedade civil para apresentar uma reestruturação estratégica da comunicação institucional e do calendário oficial de eventos do município.

O encontro marca a apresentação pública de uma nova proposta de branding para a cidade, além de ações integradas voltadas à consolidação de Campos do Jordão como destino turístico sustentável, competitivo e alinhado às diretrizes globais de desenvolvimento.

Nova proposta de comunicação turística será apresentada ao trade

Um dos momentos centrais da programação será a palestra "Vamos falar de Campos do Jordão? – uma nova proposta para a divulgação turística da Cidade", conduzida por Sérgio Valente, profissional reconhecido nacionalmente por sua atuação no mercado de branding e comunicação estratégica.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Durante o evento, será detalhada a nova construção de identidade visual e narrativa institucional do destino. A proposta contempla reposicionamento de marca, diretrizes de comunicação e alinhamento entre poder público, iniciativa privada e setor produtivo do turismo.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Fábio Izar, o trabalho representa um marco para a cidade e foi desenvolvido como uma contribuição estratégica de alto valor agregado. "Estamos falando de um projeto que, se contratado no mercado, teria investimento estimado em mais de R$ 2 milhões. É um presente para Campos do Jordão e um passo decisivo para modernizar nossa comunicação turística", destacou.

A proposta passa por etapa final de validação junto ao conselho responsável antes de sua consolidação oficial. A expectativa é que a nova marca represente não apenas uma mudança estética, mas um reposicionamento conceitual, fortalecendo a imagem de Campos do Jordão como destino de experiências, cultura, natureza e eventos ao longo de todo o ano.

Páscoas de Campos ganha formato ampliado e integração total do setor

Outro eixo estruturante do encontro será a apresentação oficial do projeto Páscoas de Campos, também conduzida por Fábio Izar.

Segundo o secretário, a iniciativa será apresentada de forma definitiva a todo o trade turístico, às secretarias municipais e à Câmara Municipal. "A proposta é que a cidade inteira participe. Queremos integração real entre hotelaria, gastronomia, comércio e atrativos turísticos. A Páscoa precisa ser um movimento coletivo", afirmou.

A estratégia busca ampliar a permanência média do visitante, estimular o consumo local e consolidar o primeiro semestre como período estratégico para a economia turística jordanense.

Festa do Pinhão será oficializada para o mês de maio

Durante o encontro, também deverá ser oficializada a realização da Festa do Pinhão no mês de maio. A decisão reforça a construção de um calendário mais equilibrado ao longo do ano, ampliando a atratividade do destino fora da alta temporada de inverno.

Tradicional na Serra da Mantiqueira, a festa carrega forte identidade cultural e gastronômica, e passa a integrar de forma estruturada a estratégia de fortalecimento do primeiro semestre.

Olhares para o futuro e alinhamento à Agenda 2030

A programação inclui ainda a apresentação "Olhares para o futuro", conduzida por Enzo Arns, dentro das diretrizes do Projeto Campos do Jordão 150+15, com foco em planejamento de longo prazo e desenvolvimento sustentável.

Durante o evento, Campos do Jordão receberá certificação relacionada a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, reforçando o compromisso do município com metas globais de responsabilidade ambiental, social e econômica.

Evento gratuito terá caráter solidário

A participação no "Todos os Campos" é gratuita, mediante inscrição prévia pela plataforma Sympla, devido à limitação de vagas do auditório do Campos Hall.

Como contrapartida social, será solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível por participante, destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

O evento se consolida como um momento estratégico para alinhar discurso, planejamento e execução, projetando um novo posicionamento para Campos do Jordão no cenário turístico nacional.

Serviço: