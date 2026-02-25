Desemprego em São Paulo é o menor desde 2012

Taxa de desemprego paulista em 2025 ficou abaixo da média nacional - Foto Governo de SP

O desemprego no Estado de São Paulo atingiu em 2025 o menor índice da história. A taxa medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou em 5%, a mais baixa em 13 anos, superando, inclusive, a média nacional fixada em 5,6%, segundo dados divulgados pela Fundação Seade.

Nos últimos anos, a taxa de desemprego paulista vem apresentando retração. De 2022 a 2025, a queda foi de 4,1%. “Criamos um ambiente de negócios confiável, que reflete na geração de postos de trabalho. O aumento de vagas formais, que trazem mais segurança ao trabalhador, também é motivo de celebração”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

De acordo com o levantamento do IBGE, além da queda da taxa de desemprego o número de vagas preenchidas com carteira assinada fechou 2025 em 5,2%. Já a taxa de informalidade ficou em 29%, índice abaixo da média nacional que foi de 38,1%.

A seguir, os índices de desemprego registrados anualmente no Estado de São Paulo desde o início da série histórica medida pelo IBGE.

2025: 5%

2024: 6,2%

2023: 7,5%

2022: 9,1%

2021: 14,4%

2020: 14,0%

2019: 12,4%

2018: 13,2%

2017: 13,5%

2016: 12,4%

2015: 10,1%

2014: 7,4%

2013: 7,5%

2012: 7,2%

No quarto trimestre de 2025, 11,59 milhões de pessoas estavam empregadas com carteira assinada no setor privado, uma alta de 2,7% em relação ao mesmo trimestre de 2024. O número em São Paulo corresponde a 30% dos empregos formais do Brasil.