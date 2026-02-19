Bloco da Pri e Bloco da Torquetti comandam Carnaval gratuito no Pátio das Américas em São José dos Campos

O Carnaval em São José dos Campos ganha mais uma opção para quem busca diversão em família, com conforto e segurança. O Pátio das Américas Mall promove, nos dias 21 e 22 de fevereiro, uma programação especial gratuita que reúne blocos tradicionais, DJs e apresentações musicais ao longo do fim de semana.

A proposta é transformar o shopping em um ponto de encontro para moradores da região do Jardim Aquarius e de outros bairros da cidade que querem curtir a folia sem abrir mão da estrutura de um ambiente coberto e organizado.

Blocos tradicionais e atrações para todas as idades

Entre os destaques da programação está o Bloco da Pri, liderado por Priscilla Coutto, que já marcou presença no Carnaval de rua joseense e chega ao mall com repertório animado e clima festivo. Outro nome aguardado é o Bloco da Torquetti, comandado por Ana Paula Torquetti, conhecido por envolver crianças e adultos em apresentações dinâmicas e participativas.

A agenda ainda inclui shows de Os Karecas, DJ Romarinho Batista e o Bloco do DJ Kids, garantindo trilha sonora variada durante toda a tarde, com espaço especial para o público infantil. A ideia é oferecer um Carnaval acessível, democrático e pensado para diferentes gerações.

Em São José dos Campos, onde o Carnaval de rua tem crescido nos últimos anos, iniciativas em espaços privados ampliam as alternativas para quem prefere curtir a programação em ambiente estruturado, com praça de alimentação, sanitários e opções de lazer concentradas em um só lugar.

Estrutura e localização

Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar a estrutura completa do shopping, que conta com praça de alimentação diversificada e fácil acesso. O Pátio das Américas Mall está localizado na Avenida Cassiano Ricardo, 319, no Jardim Aquarius, uma das regiões mais valorizadas de São José dos Campos.

A entrada é gratuita e não há cobrança de ingresso para participar das atividades.

Programação oficial do Carnaval no Pátio das Américas

Sábado – 21 de fevereiro

14h às 15h30 – DJ Romarinho

15h30 às 17h30 – Priscilla Coutto (Bloco da Pri)

17h30 às 18h30 – DJ Romarinho

18h30 às 20h – Os Karecas

Domingo – 22 de fevereiro

12h às 13h – DJ Romarinho

13h às 15h – Bloco do DJ Kids

15h às 15h30 – DJ Romarinho

15h30 às 17h30 – Ana Paula Torquetti (Bloco da Torquetti)

17h30 às 18h – DJ Romarinho

Com programação distribuída ao longo dos dois dias, o Carnaval no Pátio das Américas se apresenta como uma alternativa prática para quem quer aproveitar a folia em São José dos Campos, especialmente para famílias com crianças que buscam ambiente controlado e atividades concentradas no mesmo espaço.