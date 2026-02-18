Conservatório de Tatuí abre inscrições para 2º Processo Seletivo 2026 com novas especializações em Choro e Performance Histórica

O Conservatório de Tatuí, considerado a maior escola de música e teatro da América Latina, está com inscrições abertas para o 2º Processo Seletivo de Estudantes do ano letivo de 2026. Ao todo, são mais de 150 vagas distribuídas entre a sede, em Tatuí, e o polo localizado em São José do Rio Pardo.

Os cursos são totalmente gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, até o dia 9 de março, pelo site oficial da instituição.

Vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o Conservatório oferece formações nas áreas de música erudita, música popular, teatro e educação musical, em modalidades que incluem cursos livres, regulares e especializações.

Novas especializações ampliam oferta em 2026

Entre os destaques deste edital estão duas novas especializações: Choro, na área de Música Popular, e Performance Histórica, na área de Música Erudita.

Especialização em Choro

A nova especialização em Choro tem duração de dois anos e é voltada ao aprofundamento técnico e interpretativo no gênero. O curso contempla estudo e análise de repertório, práticas de improvisação, criação musical e desenvolvimento de linguagem específica.

Podem se candidatar estudantes com conhecimento técnico compatível com o nível intermediário da instituição em instrumentos como bandolim, cavaquinho, flauta e percussão. A seleção será realizada por meio de teste prático diante de banca composta por docentes da escola, com execução de uma peça de livre escolha do repertório de Choro.

A criação do curso reforça o compromisso do Conservatório com a valorização da música brasileira e seus gêneros tradicionais.

Especialização em Performance Histórica

Na área de Música Erudita, a especialização em Performance Histórica também terá duração de dois anos e é destinada a estudantes com nível avançado de formação.

O curso contempla aprofundamento prático e teórico, incluindo estudo de tratados históricos, textos fundamentais e repertório estilístico. Podem se inscrever candidatos com domínio em instrumentos como Violino ou Viola Barroco, Violoncelo Barroco, Contrabaixo Acústico, Viola da Gamba, Canto Barroco e Teclados Históricos.

A seleção será feita por meio de teste presencial diante de banca avaliadora. O candidato deverá executar uma peça indicada no edital e uma obra de livre escolha.

Mais de 150 vagas em diferentes modalidades

Além das novas especializações, o 2º Processo Seletivo contempla vagas remanescentes para cursos livres anuais, cursos regulares e outras especializações nas áreas de:

– Música Erudita

– Música Popular

– Educação Musical

– Musicografia Braille

– Artes Cênicas

Há ainda cursos com cadastro reserva para candidatos interessados.

O processo seletivo varia conforme o curso escolhido e o perfil do candidato. Nos cursos livres anuais e formações para iniciantes, as vagas são preenchidas por sorteio. Já em Artes Cênicas, candidatos aos cursos de Artes Cênicas, Visualidades da Cena e Teatro Musical participam de triagem presencial por meio de aula-entrevista.

Na área de música, candidatos com conhecimento prévio podem optar por apresentação presencial para banca avaliadora. Para residentes em cidades situadas a mais de 200 quilômetros da sede, há possibilidade de envio de vídeo no momento da inscrição, contendo gravação da obra escolhida.

Política de inclusão e ações afirmativas

O Conservatório de Tatuí mantém políticas de ações afirmativas em seus processos seletivos. Metade das vagas é destinada à ampla concorrência e os outros 50% são reservados a estudantes oriundos de escolas públicas. Além disso, 5% do total de vagas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

A instituição orienta que todos os interessados leiam atentamente os editais, já que os critérios de admissão variam conforme o curso.

Oportunidade para estudantes do Vale do Paraíba

Embora sediado em Tatuí e com polo em São José do Rio Pardo, o Conservatório recebe estudantes de diversas regiões do Estado, incluindo o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira.

Para jovens e adultos de cidades como Campos do Jordão, Taubaté e São José dos Campos, o processo seletivo representa uma oportunidade de formação artística gratuita em uma instituição de referência internacional.

Com estrutura reconhecida e tradição na formação de músicos e atores, o Conservatório de Tatuí consolida-se como um dos principais centros de formação artística do país.

As inscrições seguem abertas até 9 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da instituição. Para esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos e-mails disponibilizados nos editais.