Páscoa em Campos do Jordão ganha sabor especial com a temporada “Do Mar à Mantiqueira”, da Casa Bambuí

A temporada de Páscoa em Campos do Jordão começa a ganhar novos aromas e sabores. Em meio ao clima de montanha e ao aumento no fluxo de turistas nesta época do ano, a Casa Bambuí apresenta a temporada gastronômica "Do Mar à Mantiqueira", uma proposta que aproxima o frescor do litoral norte paulista da identidade culinária da serra.

Instalado dentro do Parque Bambuí, o restaurante transforma a Quaresma e o período que antecede o Domingo de Páscoa, em 5 de abril, em uma experiência que vai além do prato servido à mesa. A ideia é clara: conectar territórios, respeitar a sazonalidade e valorizar ingredientes que carregam história.

Peixes do litoral, técnica de montanha

À frente da cozinha está a chef Anouk Migotto, que mantém a proposta autoral da casa, mas sem abrir mão da simplicidade que caracteriza a boa gastronomia regional. A cada semana, uma nova receita ocupa a tradicional "Panela da Chef", servida em panelinhas de cobre que já se tornaram símbolo do restaurante.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Entram em cena espécies como carapau, cavala (sororoca grande), sorocaba, pescada, olhete e anchova. São peixes típicos do litoral norte de São Paulo que ganham releituras criativas com ingredientes da Mantiqueira — ervas frescas, legumes da estação e preparações que respeitam textura e frescor.

Mais do que um menu temático, a temporada segue princípios do movimento Slow Fish, priorizando pesca artesanal e consumo consciente. Em um destino turístico como Campos do Jordão, onde a gastronomia é parte central da experiência do visitante, essa escolha dialoga com um público cada vez mais atento à origem do que consome.

Uma Páscoa além do chocolate

A proposta não se limita aos pratos principais. As sobremesas também entram no clima da temporada, com sorvetes artesanais que remetem à Páscoa, mas fogem do óbvio. Entre as combinações anunciadas estão chocolate; vanilla com calda de creme de cenoura e macaron de pimenta rosa; crocante com calda de frutas vermelhas; e vanilla com calda de chocolate branco e farofa crocante.

A cada semana, uma nova criação pode surgir no cardápio, reforçando o caráter dinâmico da temporada e estimulando o retorno do público ao longo do período.

Gastronomia integrada à natureza de Campos do Jordão

Um dos diferenciais da Casa Bambuí é justamente sua localização. O restaurante está inserido em uma das áreas verdes mais charmosas da cidade. O Parque Bambuí reúne árvores centenárias, três lagos, esculturas espalhadas pelo gramado e amplos espaços para caminhada.

É comum que visitantes aproveitem o passeio no parque antes ou depois do almoço, transformando a refeição em parte de um roteiro mais amplo. Em datas como a Páscoa, quando Campos do Jordão registra alta ocupação hoteleira e maior circulação de turistas, a combinação entre natureza e gastronomia ganha ainda mais relevância.

O espaço é pet friendly nas áreas externas, característica valorizada por quem viaja com animais de estimação para a Serra da Mantiqueira.

Funcionamento e orientações para quem pretende visitar

Para quem planeja incluir a Casa Bambuí no roteiro de Páscoa em Campos do Jordão, é importante observar alguns detalhes práticos. O restaurante funciona diariamente das 11h30 às 16h. Aos finais de semana, o atendimento se estende até as 17h. Não há sistema de reservas: o acesso ocorre por ordem de chegada.

Às quartas-feiras, a casa fecha para manutenção. Em feriados e datas comemorativas, recomenda-se confirmar previamente o funcionamento pelos canais oficiais, especialmente durante períodos de maior movimento na cidade.

A Casa Bambuí está localizada dentro do Parque Bambuí, na Rua Fausi Rachid, nº 871, no Jardim Toriba, em Campos do Jordão (SP). Para acessar o restaurante, é necessário adquirir ingresso para o parque — os valores atualizados devem ser consultados diretamente pelo perfil oficial @parquebambui.

Informações sobre cardápio, programação da temporada e novidades podem ser obtidas pelo Instagram @casa.bambui ou pelo WhatsApp (12) 3668-5000.

Em um destino reconhecido nacionalmente pela gastronomia de montanha, a temporada "Do Mar à Mantiqueira" surge como uma das experiências mais interessantes para quem busca onde comer bem na Páscoa em Campos do Jordão. Um encontro entre litoral e serra que faz sentido no prato — e também no momento que a cidade vive.