Carreta do Museu Catavento chega a São José dos Campos com exposição gratuita e interativa

São José dos Campos recebe, a partir desta sexta-feira (20), a carreta itinerante do Museu Catavento, uma das instituições científicas mais visitadas do país. A iniciativa integra o programa CultSP na Estrada, do Governo do Estado de São Paulo, voltado à descentralização e interiorização da cultura.

O projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você” permanecerá na cidade até terça-feira (24), com visitação gratuita das 8h30 às 17h30, na Avenida Olivo Gomes, 100, em Santana, em frente ao Pavilhão das Gaivotas.

Exposição interativa em formato itinerante

A carreta possui 20 metros de comprimento quando fechada e, ao ser estacionada, expande sua estrutura lateral para formar um espaço expositivo de 60 metros quadrados. No interior, o público encontra nove experiências interativas nas áreas de física, química, biologia, geografia e história.

Entre os destaques estão o tradicional Gerador de Van de Graaff — conhecido por arrepiar os cabelos ao demonstrar princípios da eletricidade —, uma bicicleta ergométrica que gera energia, maquete tridimensional do núcleo da Terra e monitores que reproduzem o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

O circuito interno dura cerca de 25 minutos e atende grupos de até 20 pessoas por sessão, com acompanhamento de quatro educadores que atuam como mediadores das experiências.

Oficinas educativas e programação gratuita

Além da exposição interna, o projeto oferece oficinas educativas realizadas na área externa da carreta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. As atividades são gratuitas e voltadas tanto para visitantes espontâneos quanto para grupos agendados, como estudantes de escolas públicas e privadas, universidades e organizações sociais.

A estrutura conta com acessibilidade e foi adaptada para levar ao interior do estado parte do acervo permanente da sede do museu, localizada no histórico Palácio das Indústrias, na capital paulista.

Interiorização da cultura no Vale do Paraíba

A passagem da carreta por São José dos Campos reforça a presença do programa estadual no Vale do Paraíba. A região integra o polo 7 do roteiro estadual, que contempla Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Desde o início da circulação, em setembro de 2025, o museu itinerante já passou por dezenas de cidades paulistas e atendeu mais de 25 mil pessoas. Ao todo, a previsão é visitar 37 municípios até março de 2026, com possibilidade de ampliação do projeto.

A proposta é ampliar o acesso à ciência e à cultura em cidades que possuem menor oferta de equipamentos culturais, promovendo experiências educativas fora da capital.

Impacto para a região

Para moradores de São José dos Campos e cidades vizinhas, como Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão, a iniciativa representa oportunidade de contato direto com experimentos científicos de forma lúdica e interativa, sem custo.

O público poderá explorar temas como universo, vida na Terra, grandes descobertas da humanidade e fenômenos físicos por meio de atividades que combinam aprendizado e entretenimento.

Parceria público-privada

O projeto é desenvolvido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Catavento Cultural e Educacional, e conta com patrocínio master da Shell Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A iniciativa reforça o modelo de cooperação entre poder público e iniciativa privada para fomentar educação científica, inovação e inclusão cultural em diferentes regiões do estado.

Serviço

Carreta do Museu Catavento em São José dos Campos

Local: Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana (em frente ao Pavilhão das Gaivotas)

Datas: 20 a 24 de fevereiro

Horário de visitação: 8h30 às 17h30 (último grupo até 17h)

Oficinas educativas: 9h às 11h30 e 14h às 17h

Entrada gratuita

