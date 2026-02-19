Direito à moradia é tema da Campanha da Fraternidade de 2026

Santuário de Aparecida vai ganhar estátua do “Cristo sem teto” - Foto @correianews

O déficit habitacional é um drama histórico no Brasil. Segundo dados da Fundação João Pinheiro obtidos durante pesquisa encomendada pelo Ministério das Cidades, o país encerrou 2025 com 5,7 milhões de domicílios deficitários. A falta de residências gera habitações inadequadas, sem saneamento básico e com problemas estruturais.

Outra consequência disso é o aumento da população em situação de rua, que chegou a 365 mil pessoas em 2025. De acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 61% (223 mil pessoas) concentram-se no Sudeste. São Paulo lidera, com mais de 150 mil vivendo nas ruas., seguido de Rio de Janeiro (33,6 mil ) e Minas Gerais (33,1 mil).

Essa realidade é abordada na Campanha da Fraternidade de 2026, que tem como tema “Fraternidade e Moradia”. “Não podemos naturalizar que alguém viva sem teto e aceitar que crianças cresçam em áreas de risco”, destacou Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Segundo ele, a moradia não é privilégio, mas condição básica para o exercício de todos os outros direitos como saúde, educação e segurança.

A campanha vai defender a criação de políticas públicas habitacionais como dever do Estado, mobilizando as autoridades nas esferas municipal, estadual e federal para que a moradia digna se torne prioridade. Neste sábado, 21/02, será inaugurada no Santuário Nacional de Aparecida a escultura intitulada “Cristo sem teto”, do artista canadense Timothy Schmalz. A obra coloca Jesus como um morador de rua na intenção de despertar a solidariedade com os mais vulneráveis.

A abertura da Campanha da Fraternidade também marcou o início da Quaresma, período de reflexão e penitência para os católicos cujo ápice é a Páscoa, que este ano será celebrada no dia 05 de abril.

Com informações Agência Brasil