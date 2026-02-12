Campos do Jordão aposta em Carnaval tranquilo e estrutura pet friendly para atrair turistas

Para quem prefere trocar o barulho dos grandes centros por ar puro, paisagens de montanha e dias mais serenos, Campos do Jordão surge como alternativa consolidada para o Carnaval. A cidade, localizada na Serra da Mantiqueira, mantém a tradição de um feriado mais tranquilo, com programação moderada e foco em experiências ao ar livre — cenário ideal para quem viaja acompanhado do animal de estimação.

Nos últimos anos, o município ampliou sua estrutura pet friendly, incorporando hotéis, parques e restaurantes preparados para receber visitantes com seus cães. O resultado é um destino que alia descanso, lazer e hospitalidade, sem abrir mão da convivência familiar completa.

Hotéis com estrutura para receber pets

A hotelaria acompanha o perfil do novo turista, que considera o pet parte integrante da viagem. O Surya-Pan Refúgio Hotel é um dos exemplos mais conhecidos dessa proposta. Cercado por natureza, o espaço oferece áreas exclusivas para cães, incluindo piscinas adaptadas, trilhas guiadas e amplos gramados para atividades ao ar livre. A experiência é pensada para integrar tutores e animais durante toda a estadia.

Outro empreendimento tradicional que permite a hospedagem de pets é o Hotel Toriba. Localizado em meio a jardins e trilhas internas, o hotel combina sofisticação e contato com a natureza. Os hóspedes que viajam com seus animais encontram estrutura adequada e ambientes que favorecem caminhadas tranquilas e momentos de contemplação.

Passeios ao ar livre e cenários para registrar a viagem

Entre as opções de lazer, o Parque Bambuí oferece trilhas leves, lago e amplas áreas verdes, ideais para passeios em ritmo desacelerado. O espaço é procurado por famílias que buscam contato direto com a paisagem típica da Mantiqueira.

Já o Amantikir, conhecido como os Jardins que Falam, reúne jardins temáticos inspirados em diferentes culturas. O ambiente planejado favorece caminhadas contemplativas e rende registros fotográficos em meio a cenários cuidadosamente desenhados.

O Parque Tarundu concentra mais de 25 atrações distribuídas em cerca de 500 mil metros quadrados de área preservada. Os animais de estimação são permitidos nas áreas externas, onde podem circular e aproveitar o espaço ao lado dos tutores.

No centro turístico, o Parque Capivari permanece como um dos pontos mais visitados da cidade. Além de lojas e restaurantes, o parque abriga o tradicional teleférico, que proporciona vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. O passeio pode ser realizado com pets nas cabines, ampliando a experiência para quem deseja compartilhar o momento.

Gastronomia que acolhe

A culinária é outro atrativo consolidado de Campos do Jordão — e parte dos estabelecimentos já incorporou o conceito pet friendly. No Dona Chica na Horta, os animais contam com o "Cãodárpio", cardápio exclusivo com opções naturais preparadas especialmente para eles.

O ArtBBQ, com ambientação inspirada no Velho Oeste americano, permite que os pets circulem livremente pelo espaço. O local também funciona como pousada, ampliando as possibilidades para quem deseja permanecer na região central.

No centro da cidade, o Vila Chã, especializado em gastronomia portuguesa, disponibiliza área dedicada aos bichinhos, garantindo conforto aos tutores durante as refeições.

Alternativa ao agito

Campos do Jordão mantém, durante o Carnaval, um ritmo diferente das capitais. O visitante encontra programação cultural pontual, clima ameno e estrutura organizada para receber turistas que buscam descanso.

Entre trilhas, jardins, boa mesa e hospedagens integradas à natureza, a cidade reafirma sua posição como destino para quem deseja aproveitar o feriado prolongado sem abrir mão da companhia do pet. Ao final da viagem, ficam as imagens da Serra da Mantiqueira, os registros ao ar livre e a sensação de que o descanso foi compartilhado por toda a família.