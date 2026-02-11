Conteúdo oferecido por:

Abastecimento de água será reforçado no Carnaval

Operação especial da Sabesp será implantada em cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e outras regiões sensíveis do Estado de São Paulo

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 11/02/2026 16:54
Operação especial será implantada até dia 22 de fevereiro - Foto Divulgação Sabesp

O problema é histórico. Toda temporada de verão, as cidades litorâneas sofrem com a falta d’água devido ao aumento excessivo do consumo, que se intensifica durante o Carnaval também em destinos muito procurados pelos foliões, como São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, e a própria capital paulista. Segundo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), a demanda nesta época chega a aumentar 50%, o que pode provocar falhas no abastecimento.

Para minimizar os impactos na distribuição, a empresa vai montar um esquema especial para manter as operações dentro da normalidade. Segundo Débora Longo, diretora de Operação e Manutenção da SABESP, 288 caminhões-pipa, 10 estações móveis de tratamento de água e 157 bombas extras serão mobilizados para as áreas consideras críticas. “Esse esforço visa garantir o abastecimento, mesmo diante de grandes eventos”, afirmou.

As ações serão implementadas na Região Metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba, que vão contar ainda com reforço das equipes de campo para monitoramento do sistema durante os quatro dias de folia. A operação especial deverá ser mantida até dia 22 de fevereiro.

O desafio é grande, por isso é preciso que a população também faça a sua parte. Entre as medidas que todos podem adotar em casa estão reduzir o tempo do banho para no máximo cinco minutos, utilizar a água da máquina de lavar para a limpeza de calçadas e fechar a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba.

Atendimentos emergenciais poderão ser solicitados no telefone 0800-0550195 ou ainda pela agência virtual da SABESP. Clique aqui para acessar.

