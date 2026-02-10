Senac Campos do Jordão abre inscrições para pós-graduação em Panificação e Confeitaria Profissional

O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão está com inscrições abertas, até o dia 2 de março, para a pós-graduação em Panificação e Confeitaria Profissional: técnicas avançadas, planejamento e gestão. Reconhecido nacionalmente pela excelência na formação em gastronomia, o campus atende desde iniciantes até profissionais que buscam especialização e aprofundamento técnico, com oferta de cursos livres, técnicos e de ensino superior.

O cenário favorável do setor de alimentação reforça a procura por qualificação. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 69% dos estabelecimentos esperam faturar mais no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, impulsionados pelo aquecimento das vendas no ano anterior e por um calendário de feriados considerado positivo.

De acordo com Felipe Vianna, diretor do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, a formação contínua é determinante para quem deseja ingressar ou evoluir na área. Segundo ele, a instituição busca oferecer um ensino completo, capaz de formar desde o principiante até o profissional que pretende segmentar sua atuação ou assumir funções de gestão. No ensino superior, o campus também abriu inscrições para o curso de graduação em Tecnologia em Gastronomia, com duração de dois anos. As vagas para a turma que inicia em fevereiro já estão esgotadas, e a abertura das inscrições para o segundo semestre está prevista para a segunda quinzena de março.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Ex-aluna da instituição, a empresária e chef de cozinha Tássia Magalhães destaca a importância da formação acadêmica para a construção de uma carreira sólida no mercado gastronômico. Eleita Best Female Chef da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants em 2025, ela afirma que o estudo contínuo é essencial para acompanhar novas técnicas, ingredientes e contextos culturais, além de estimular o questionamento e a evolução do próprio trabalho.

chef de cozinha Tássia Magalhães

Natural de Guaratinguetá, Tássia é formada em Tecnologia em Gastronomia pelo Senac Campos do Jordão e reforça que a escolha pela instituição se deu pela tradição e pela forte base prática e técnica oferecida. Segundo ela, além do aprendizado culinário, a formação contribuiu para o desenvolvimento de valores como postura profissional, ética e responsabilidade.

Com 16 anos de atuação no setor, a chef aponta que um dos principais desafios do mercado de alimentação é equilibrar excelência, sustentabilidade e viabilidade econômica. O aumento dos custos, a escassez de mão de obra e um consumidor mais exigente exigem planejamento e decisões estratégicas constantes. Ela também ressalta a complexidade de formar equipes, cuidar das pessoas e criar ambientes de trabalho mais justos e saudáveis.

Os prêmios conquistados ao longo da carreira, segundo Tássia, representam não apenas reconhecimento pessoal, mas também responsabilidade. Além do título de Best Female Chef da América Latina, ela recebeu o New Talent Award 2024 da La Liste, teve o restaurante Nelita entre os destaques do Latin America’s 50 Best Restaurants e foi eleita Chef do Ano pela revista Prazeres da Mesa em 2022. Para a chef, essas conquistas ajudam a ampliar referências e a reforçar o protagonismo feminino na gastronomia brasileira.

Ela também chama atenção para as dificuldades históricas enfrentadas pelas mulheres no setor, tradicionalmente marcado por estruturas hierárquicas e predominantemente masculinas. No Nelita, restaurante do qual é sócia e chef, a opção por uma cozinha composta exclusivamente por mulheres teve como objetivo criar um ambiente seguro, colaborativo e propício ao desenvolvimento profissional, ampliando oportunidades de liderança feminina.

Para quem deseja investir na área de alimentação, Tássia aconselha reflexão e preparo. Segundo ela, é fundamental ter certeza da escolha, pois se trata de um mercado intenso e exigente. Estudo constante, experiência prática em bons estabelecimentos, humildade para aprender e paciência com o tempo de maturação profissional estão entre os pontos destacados. Para os que pretendem empreender, a recomendação é começar de forma estruturada, compreender profundamente a operação, os custos e a gestão de pessoas, aliando paixão à organização e visão de longo prazo.

A pós-graduação em Panificação e Confeitaria Profissional: técnicas avançadas, planejamento e gestão tem como foco o aperfeiçoamento de técnicas contemporâneas de confeitaria e panificação, além do desenvolvimento de competências em planejamento operacional e gestão financeira. O curso prepara o aluno tanto para empreender quanto para atuar na administração de negócios do setor. Entre os conteúdos abordados estão pães tradicionais da padaria brasileira e internacional, panificação artesanal com fermentação natural, chocolateria, confiserie, gelateria, bolos decorados, doces finos para festas e noções de Libras.

Dados do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp) indicam que profissionais com pós-graduação podem alcançar remuneração até 113% superior àqueles que possuem apenas a graduação, evidenciando o impacto da especialização na carreira.

As aulas da pós-graduação estão previstas para ocorrer entre março de 2026 e fevereiro de 2027, às segundas e terças-feiras, das 9h às 17h10. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site do Senac. Mais informações sobre descontos e sobre os demais cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição para o primeiro semestre de 2026 também estão disponíveis no portal oficial.

O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão está localizado na Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549, no bairro Atalaia, em Campos do Jordão, e segue como uma das principais referências nacionais na formação de profissionais para o setor de gastronomia e alimentação.