Campos do Jordão terá nova temporada de cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria de Agricultura

Após registrar alta procura e turmas completas ao longo de 2025, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural prepara uma nova temporada de cursos profissionalizantes em 2026. A iniciativa busca fortalecer a qualificação da mão de obra local, atendendo tanto às demandas do campo quanto de atividades urbanas relacionadas ao setor.

As formações são realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), entidade vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), responsável por promover capacitação técnica e gerencial para trabalhadores e produtores rurais em todo o país.

Para a temporada 2026, estão confirmados em Campos do Jordão os cursos de Operação de Retroescavadeira, Solda Eletrônica, Operação e Manutenção de Motosserra, Operação e Manutenção de Trator Agrícola e Operação de Roçadeira. As aulas serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, e totalmente gratuitas. O município também fornecerá material didático e alimentação aos participantes, com almoço e/ou lanche, conforme a carga horária.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A duração varia entre três e cinco dias, dependendo da capacitação escolhida. No ano passado, por exemplo, o curso de Operação de Retroescavadeira teve a parte teórica realizada na Secretaria de Educação, enquanto as atividades práticas ocorreram no antigo pátio do rodeio. Já as demais formações foram ministradas no Viveiro Municipal.

Público-alvo

Os cursos são destinados a moradores de Campos do Jordão que desejam ingressar no mercado de trabalho, bem como a produtores rurais, operadores de máquinas e profissionais autônomos que atuam em manutenção e no agronegócio.

Conforme o conteúdo programático, podem ser exigidos pré-requisitos específicos, como idade mínima, escolaridade básica ou Carteira Nacional de Habilitação para operação de máquinas e veículos. Todos os equipamentos utilizados nas aulas são disponibilizados pela Prefeitura.

Inscrições e certificação

A previsão é que as inscrições sejam abertas em março de 2026. O cadastro deverá ser feito presencialmente na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Para participar, o interessado deverá apresentar CPF, RG e comprovante de residência, além de preencher a ficha de inscrição e aguardar convocação conforme a formação das turmas.

As capacitações seguem as Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança do Trabalho, garantindo condições adequadas para as atividades práticas. Ao final, os participantes recebem certificado de conclusão, documento que pode ampliar as oportunidades de inserção no mercado.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na sede da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, localizada na Rua Rafael Sampaio Vidal, 120, Vila Abernéssia, ou pelo telefone (12) 3663-7317.