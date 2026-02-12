Festival de Músicas Carnavalescas inaugura a folia de Momo em Campos do Jordão

FEMUCAR completa 40 edições em 2025 - Foto Sérgio Biagioni

Campos do Jordão tem se consolidado como um destino familiar durante o Carnaval, uma opção para quem busca tranquilidade sem abrir mão da folia de Momo. Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, até quarta-feira de cinzas cerca de 200 mil turistas deverão visitar a estância.

A programação do CarnaCampos 2026 começa nesta sexta-feira, 13/02, com a realização do 40º Festival de Músicas Carnavalescas (FEMUCAR), um dos mais longevos eventos culturais de Campos do Jordão que tem como principal caracteristica resgatar os carnavais de antigamente premiado músicos e compositores das tradicionais marchinhas. Este ano, a disputa será no Centro de Eventos André Franco Montoro, em Vila Abernéssia, bem ao lado do ginásio esportivo

Segundo a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, 20 composições disputam a preferência dos jurados, que vão analisar letra, melodia e apresentação. Ao todo serão distribuídos R$ 8.8 mil em prêmios de acordo com a seguinte classificação:

1º lugar R$ 2.860

2º lugar R$ 1.860

3º lugar R$ 1.560

4º lugar R$ 1.360

5º lugar R$ 1.160

Os três primeiros colocados também vão receber um troféu de honra ao mérito. Logo após a escolha da melhor marchinha, entram no palco os candidatos à Corte de Momo. Seis pessoas disputam a realeza e também a preferência dos jurados. Para isso, terão que mostrar muito samba no pé. Também serão avaliados os quesitos Fantasia, Simpatia e Beleza.

O Rei Momo vai receber R$ 1.800, mesmo valor que será pago para a Rainha do Carnaval. A 1ª Princesa será premiada com R$ 1.200 e a 2ª Princesa, R$ 800 totalizando R$ 5.6 mil em prêmios.

CarnaCampos 2026 promete não deixar ninguém parado

O 40º FEMUCAR e a eleição da Corte de Momo marcam a abertura oficial do CarnaCampos 2026, que também será realizado no Centro de Eventos de Vila Abernéssia. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, tem matinê para a criançada a partir das 14h com animação das bandas Macadame e Samba Joy.

A partir das 20h, vai ser a vez dos adultos curtirem a folia com o show carnavalesco da banda Beth Bacana. Todos os eventos são graça, com entrada solidária. O ingresso será trocado por um quilo de alimento não perecível para contribuir com as ações do Fundo Social de Solidariedade.

Serviço:

40º FEMUCAR e Eleição da Corte de Momo

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos André Franco Montoro – Rua Eunice Solis Além, s/n. Ao lado do ginásio esportivo.

CarnaCampos 2026

Matinês – Bandas Macadame e Samba Joy

Data: 14 e 15 de fevereiro

Horário: a partir das 14h

Show Carnavalesco – Banda Beth Bacana

Data: 14 e 15 de fevereiro

Horário: a partir das 20h

Local: Centro de Eventos André Franco Montoro - Rua Eunice Solis Além, s/n. Ao lado do ginásio esportivo.