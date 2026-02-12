Conteúdo oferecido por:

Servidora municipal é presa suspeita de desviar R$ 6 milhões da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal

As investigações tiveram início após a própria administração municipal identificar inconsistências durante auditoria interna

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 12/02/2026 06:37

Uma servidora pública municipal foi presa preventivamente nesta quarta-feira (11), suspeita de desviar cerca de R$ 6 milhões dos cofres da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que investiga um esquema de peculato envolvendo recursos públicos.

Segundo a corporação, a funcionária utilizava o acesso ao sistema administrativo da prefeitura para realizar alterações indevidas e efetuar transferências bancárias irregulares para contas particulares. O prejuízo estimado aos cofres municipais é de aproximadamente R$ 6.000.000,00.

As investigações tiveram início após a própria administração municipal identificar inconsistências durante auditoria interna conduzida pelos setores financeiro e jurídico, com acompanhamento da Procuradoria do Município. A partir das informações encaminhadas à polícia, foi instaurado inquérito para apurar a movimentação financeira suspeita.

De acordo com o delegado titular da Polícia Civil de Campos do Jordão, Luís Geraldo Ferreira, o trabalho investigativo envolveu análise detalhada de transferências bancárias, cruzamento de dados financeiros e oitivas de testemunhas. Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão e de busca domiciliar.

Durante a operação, os policiais conseguiram bloquear e recuperar aproximadamente R$ 800 mil. Também foram determinadas a quebra do sigilo bancário e fiscal da investigada e a indisponibilidade de bens vinculados a ela, como forma de assegurar eventual ressarcimento ao erário.

Em depoimento, a servidora teria confessado os desvios e afirmado que parte significativa dos valores foi destinada a plataformas de apostas on-line. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis envolvidos e ampliar a recuperação dos recursos desviados.

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, o prefeito de Santo Antônio do Pinhal, Anderson Parrão (PTB), classificou o caso como grave e destacou que a administração municipal comunicou imediatamente os fatos às autoridades competentes.

Prefeito Parrão se pronúncia em suas redes sociais

"O que foi constatado é gravíssimo. Um servidor público transferindo dinheiro das contas da Prefeitura para conta própria, prejudicando serviços e setores da administração", afirmou o prefeito.

Segundo ele, a prefeitura permanece à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público, colaborando com todas as etapas da investigação para garantir a responsabilização dos envolvidos e a recomposição dos prejuízos causados aos cofres públicos.

