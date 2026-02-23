Chuva extrema de 340 mm coloca Natividade da Serra em emergência e deixa moradores isolados

A Prefeitura de Natividade da Serra confirmou que vai decretar estado de emergência após o município registrar um acumulado de 340 milímetros de chuva durante o fim de semana. O volume, considerado extremo para a região, provocou deslizamentos de terra, bloqueios de estradas e deixou moradores ilhados em diferentes bairros.

O prefeito Evail Augusto afirmou que a situação saiu do controle diante da intensidade das precipitações. Segundo ele, os danos atingem tanto a área urbana quanto a zona rural, com comprometimento de acessos e infraestrutura.

Deslizamento mobiliza equipes no km 67 da Rodovia Oswaldo Cruz

A ocorrência mais grave foi registrada no km 67 da Rodovia Oswaldo Cruz. Um deslizamento de encosta atingiu uma residência após o solo ceder com o excesso de água. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um homem que estaria soterrado.

Os trabalhos são feitos com cautela devido ao risco de novos desmoronamentos, já que o terreno permanece encharcado. O trecho da rodovia apresenta restrições, afetando o fluxo de veículos entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

Bairros ilhados e vias interditadas

Além da ocorrência na rodovia, o grande volume de chuva provocou quedas de barreiras e alagamentos em estradas vicinais e acessos internos do município. Há registro de moradores ilhados aguardando resgate ou a liberação das vias.

Os bairros mais impactados são Pararaca, Volta Comprida, Pouso Frio e Bairro da Balsa. Em algumas localidades, pontes e trechos de terra ficaram comprometidos, dificultando a chegada de equipes de apoio e o deslocamento da população.

Suspensão de aulas e ações emergenciais

Diante do cenário de risco, a Prefeitura determinou a suspensão imediata das aulas na rede municipal. A medida visa preservar a segurança de estudantes e profissionais da educação, além de reduzir o tráfego em áreas vulneráveis.

Com o decreto de emergência, o município poderá acelerar contratações emergenciais, mobilizar maquinário para remoção de barreiras e solicitar apoio dos governos estadual e federal para reconstrução de infraestrutura e assistência às famílias afetadas.

Solo saturado aumenta risco

O acumulado de 340 milímetros em poucos dias elevou significativamente o risco de novos deslizamentos. Em áreas serranas como Natividade da Serra, a combinação de relevo acentuado e solo saturado cria condições propícias para escorregamentos.

A Defesa Civil mantém monitoramento constante e orienta moradores de áreas de encosta a ficarem atentos a sinais como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e surgimento de trincas no terreno.

A situação segue sendo acompanhada pelas autoridades, que devem divulgar novos boletins conforme avançam as ações de resgate e desobstrução das vias.