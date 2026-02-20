Natal dos Sonhos atrai 1,5 milhão de turistas e injeta R$ 750 milhões na economia local

Natal dos Sonhos foi o maior da história de Campos do Jordão - Foto @correianews

Com uma decoração impactante e programação ampliada, o Natal dos Sonhos 2025 se consolidou como uma segunda temporada. Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, 1,48 milhão de turistas visitaram Campos do Jordão entre 31 de outubro de 2025 e 12 de janeiro de 2026. “Esse volume expressivo demonstra não apenas o forte apelo da programação natalina, mas também a consolidação do período como um produto turístico estruturado”, afirmou o secretário Fábio Izar.

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE) estima que cada visitante gaste, em média, R$ 500 por dia de permanência na cidade. “Logo, cerca de R$ 740 milhões de reais”, disse Guilherme Centofante, presidente da ACE. Segundo ele, o montante não inclui os gastos com hotéis e pousadas. “Se somarmos as hospedagens, atingimos R$ 1 bilhão”.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a taxa de ocupação na rede hoteleira cresceu 18,46% em comparação com a temporada de Natal de 2024. Os reflexos econômicos também foram expressivos no setor de alimentação, com aumento de 16% no número de frequentadores nos bares restaurantes, demonstrando a força da estância como destino durante as festas de final de ano.

“Os resultados observados entre 2024 e 2025 reforçam a relevância de investir continuamente na qualificação da programação natalina, na organização do destino e na consolidação do Natal como produto turístico estratégico e sustentável.

Campos do Jordão viveu em 2025 o maior Natal dos Sonhos de sua história. Durante 73 dias, a paisagem urbana foi transformada em um mundo lúdico e encantador. Parceira preciosa e indispensável do Governo Municipal na realização do evento, a Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), investiu R$ milhões na decoração, cujos números impressionam.

250 esculturas temáticas, 1 mil m² de grama sintética e 500 quilômetros de luzes coloridas foram utilizadas na montagem dos cenários natalinos, que mobilizou 500 pessoas. O visual foi impactante, teve tapete vermelho no portal de entrada da cidade, fábrica de brinquedos na praça de Vila Abernéssia e iluminação especial com sessões de video mapping na praça de Capivari. Considerando os espetáculos de música, dança e teatro, a FMLA investiu R$ 4,65 milhões, mais que o dobro das edições anteriores.