Bar Coronel comemora 34 anos com show da Banda Phaser em São José dos Campos

Fundado em 1992, o bar se consolidou como referência na boemia joseense, atravessando gerações

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 20/02/2026 16:13

O Bar Coronel, um dos endereços mais tradicionais da vida noturna de São José dos Campos, celebra 34 anos de história nesta sexta-feira (20), a partir das 18h, com festa especial no Centro da cidade. A programação inclui show da Banda Phaser e participações especiais, prometendo reunir clientes antigos, amigos e amantes de música ao vivo em uma noite de comemoração.

Fundado em 1992, o bar se consolidou como referência na boemia joseense, atravessando gerações e mantendo uma clientela fiel ao longo de mais de três décadas. Localizado na Rua Francisco Rafael, 298, o Coronel construiu uma identidade marcada pelo ambiente descontraído, chope gelado e agenda cultural frequente, fatores que ajudaram a transformar o espaço em símbolo da convivência e do encontro entre amigos.

A apresentação da Banda Phaser será o ponto alto da celebração, reforçando a tradição da casa de valorizar a música ao vivo. As participações especiais ampliam o caráter festivo da noite, que deve movimentar o Centro e atrair público de diferentes faixas etárias.

Para João Córdoba, responsável pelo bar, o aniversário representa mais do que uma data simbólica. “É uma felicidade enorme celebrar 34 anos. São incontáveis histórias, amizades e momentos que vivemos aqui dentro. O Coronel é feito de pessoas, e essa festa é justamente para comemorar com todo mundo que faz parte dessa caminhada”, destaca.

Em um setor marcado por constantes mudanças e alta rotatividade, completar 34 anos é considerado um marco importante. O Bar Coronel segue como referência regional quando o assunto é tradição, música ao vivo e ambiente informal, mantendo viva a cultura dos botecos clássicos em São José dos Campos.

A expectativa é de casa cheia para celebrar mais um capítulo da história do estabelecimento, que permanece como ponto de encontro consolidado na cena cultural e gastronômica do Vale do Paraíba.

