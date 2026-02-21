Operação “Ruína do Olimpo” mira tráfico no Monte Carlo e cumpre 22 mandados em Campos do Jordão

As forças de segurança de Campos do Jordão deflagraram, na manhã desta sexta-feira, a operação “Ruína do Olimpo”, com foco no combate ao tráfico de drogas no bairro Monte Carlo. A ação foi coordenada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária expedidos pelo Poder Judiciário. A ofensiva também contou com o reforço de equipes do 1º e 2º Distritos Policiais de Pindamonhangaba e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos.

Apreensões e prisões em flagrante

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam aparelhos celulares, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, porções de entorpecentes, dinheiro supostamente proveniente da atividade ilícita e materiais utilizados no preparo e fracionamento da droga para venda.

Além dos investigados presos temporariamente, duas pessoas foram detidas em flagrante. Entre os alvos da operação está um homem apontado como “gerente” dos pontos de venda no bairro, um suspeito responsável pelo tráfico na modalidade delivery e um taxista investigado por transportar drogas até o município. Dois veículos utilizados pelo grupo criminoso também foram apreendidos.

Objetos de origem suspeita

Em uma das residências vistoriadas, policiais localizaram objetos possivelmente ligados a crimes patrimoniais. A Polícia Civil apura se os bens foram trocados por drogas ou se teriam sido subtraídos pela própria organização criminosa.

Histórico de investigações

As investigações que culminaram na operação "Ruína do Olimpo" já vinham sendo conduzidas há meses. Em novembro de 2025, na cidade de Tremembé, a polícia havia prendido um homem apontado como líder dos pontos de venda no Monte Carlo. Em dezembro do mesmo ano, outros três integrantes foram presos em flagrante, ocasião em que cerca de 15 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

Combate ao tráfico e canal de denúncias

Segundo a Polícia Civil, a operação integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento qualificado do tráfico de drogas e da criminalidade organizada na cidade, com o objetivo de preservar a ordem pública e reforçar a segurança da população.

Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp (12) 99240-6344. O sigilo é garantido.