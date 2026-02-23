Ubatuba decreta Estado de Emergência e recebe ajuda humanitária após chuvas intensas

Máquinas trabalham na remoção de barreira

O caos se instalou em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de semana. Desde sábado, o índice pluviométrico chegou a 290 milímetros, volume esperado para todo o mês de fevereiro. Cerca de 400 casas foram atingidas por inundações e pelo menos 30 famílias tiveram que ser abrigadas por parentes e em hotéis do bairro Lagoinha.

Diante da situação dramática, a prefeita Flávia Pascoal decretou Estado de Emergência, o que autoriza a utilização de recursos financeiros de forma emergencial para o controle da crise. As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas devido ao alagamento de várias escolas. “A medida é necessária para que possamos realizar a limpeza e avaliar as condições dos espaços”, explicou o secretário de Educação, Claudinei dos Santos.

Governo de SP envia ajuda humanitária

A Defesa Civil Estadual enviou para Ubatuba ainda no domingo, dia 22/02, alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Foram destinados 100 kits com sabonetes, creme dental e escovas, 100 kits de limpeza, 100 kits de limpeza avulsos, 200 kits dormitório e 100 cestas básicas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O Fundo Social de Solidariedade de São Paulo também enviou 50 cestas básicas, 100 fardos de água mineral, 120 unidades de desodorantes, 100 cobertores e diversas caixas com roupas masculinas, femininas e infantis, sapatos, brinquedos e ração para cães e gatos.

Para monitorar e coordenar as ações no Litoral Norte, a Defesa Civil Estadual e Municipal permanecem a campo realizando vistorias e orientando a população.

Estradas Interditadas

A rodovia dos Tamoios (SP-099), principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, está parcialmente interditada na serra velha, próximo a Caraguatatuba, devido ao risco de deslizamentos. O tráfego segue normal pela serra nova em sistema de comboio. Não há previsão de liberação total da via.

A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Taubaté a Ubatuba, permanece totalmente bloqueada na altura do km 81, trecho da serra do mar. Neste local houve uma queda de barreira também sem previsão de liberação. As alternativas para o motorista são a Tamoios e a rodovia Guaratinguetá – Paraty (SP-171).

Com informações G1, PMU, Agência SP.