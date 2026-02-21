Próximos feriados de 2026: abril terá folgas prolongadas e Páscoa especial em Campos do Jordão

Passado o Carnaval e com março sem feriado nacional em 2026, o calendário brasileiro já aponta o próximo período estratégico para quem deseja planejar viagens e folgas prolongadas. Abril surge como o mês mais vantajoso do primeiro semestre, reunindo datas que podem formar novos “feriadões” — e, em Campos do Jordão, a expectativa é transformar esse momento em uma das maiores temporadas de Páscoa da história da cidade.

Abril concentra as próximas folgas prolongadas

De acordo com o calendário oficial de 2026, a primeira grande oportunidade de descanso após o Carnaval será a Paixão de Cristo, celebrada em 3 de abril, uma sexta-feira. A data abre automaticamente um fim de semana prolongado.

Dois dias depois, em 5 de abril, ocorre a Páscoa, reforçando o período como um dos mais movimentados do ano para o turismo.

Ainda em abril, o feriado de Tiradentes, em 21 de abril (terça-feira), amplia as possibilidades de emenda. Com o ponto facultativo previsto para o dia 20 (segunda-feira), o mês poderá ter até quatro dias consecutivos de descanso para parte dos trabalhadores.

Com essa configuração, abril se consolida como o mês mais favorável para viagens curtas e escapadas prolongadas no início de 2026.

Campos do Jordão transforma Páscoa em temporada

Enquanto o calendário nacional prepara o terreno para os feriados, Campos do Jordão aposta em uma estratégia própria para aproveitar o momento. A partir de 28 de fevereiro, a cidade inicia o projeto “As Páscoas de Campos”, com programação distribuída ao longo de seis semanas e expectativa de receber cerca de 500 mil visitantes até o fim de abril.

A proposta é ir além do fim de semana pascal e criar uma temporada temática completa, conectando março — mês sem feriado nacional — aos feriados estratégicos de abril.

A cidade ganhará decoração especial no pórtico de entrada, na Praça da Abernéssia e no Capivari. Entre os destaques estão uma árvore formada por 12 mil ovos pintados por alunos da rede municipal e um ovo gigante de 20 metros de altura instalado na área central turística.

Esporte, gastronomia e agenda contínua até o aniversário da cidade

A programação inclui a Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além de caminhada no Horto Florestal, passeio ciclístico, atividades pet e experiências ao ar livre que aproveitam o clima ameno de outono.

Na gastronomia, mais de 30 restaurantes participam com pratos temáticos de Páscoa, valorizando ingredientes regionais como truta, cordeiro, pinhão e chocolate artesanal.

A estratégia da cidade é manter o fluxo turístico constante até o fim de abril, quando o município celebra 152 anos, no dia 29. A data costuma ser marcada por programação cívica e cultural, ampliando ainda mais o movimento na estância.

Outros feriados nacionais em 2026

Além de abril, o calendário ainda reserva outras oportunidades ao longo do ano:

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Com março sem pausas oficiais, abril assume o protagonismo no calendário turístico de 2026. Em Campos do Jordão, a combinação entre feriados nacionais, temporada temática de Páscoa e aniversário de 152 anos reforça a expectativa de casa cheia na Serra da Mantiqueira.