IPTU e Taxa de Lixo podem ser pagos nesta quarta-feira de cinzas

Cota única do IPTU pode ser paga em março com 5% de desconto - Foto @correianews

Depois de cair na folia, chegou a hora de cair na real! Em Campos do Jordão, os 28.616 contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 podem acertar a cota única ou a primeira parcela de um total de 11 previstas até esta quarta-feira, 18 de fevereiro. Outra opção é pagar à vista no dia 15 de março, com abatimento de 5%.

A partir de quinta-feira, 19/02, a será aplicada multa por atraso de 10% mais juros de mora de 1% ao mês. O IPTU 2026 não sofreu reajuste, teve apenas reposição da inflação de 5,41% medida pelo IPC-FIPE entre outubro de 2024 e setembro de 2025. A expectativa da Secretaria Municipal de Finanças é arrecadar R$ 59,6 milhões.

A Taxa de Transporte, Coleta e Destinação do Lixo (TCLD) também já está disponível para pagamento em até 11 vezes. Diferentemente do IPTU, não há desconto para a quitação à vista da TCLD. Ao todo, 17.171 contribuintes residenciais e comerciais estão aptos a pagar a taxa de lixo, cuja arrecadação estimada deve chegar a R$ 8,7 milhões, valor que cobre cerca de 1/3 do gasto anual do município com o serviço.

Aposentados, pensionistas e pessoas com comorbidades estão isentos do IPTU e da taxa de lixo. Imóveis grandes geradores de lixo que possuem sistema privado de coleta e destinação também não pagam a TCLD. Mas atenção: a isenção só vale para quem fez a solicitação até dia 30 de junho de 2025.

Os carnês dos dois tributos municipais foram enviados pelos correios, mas quem não recebeu pode baixar os boletos no site camposdojordao.sp.gov.br. Outras informações na Secretaria de Finanças. Avenida Januário Miráglia, 1128, em Vila Abernéssia. Telefone (12) 3668-5640