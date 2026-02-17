Volta do Carnaval deve levar mais de 600 mil veículos às rodovias do Vale e acesso a Campos do Jordão

O fim do feriado prolongado de Carnaval deve provocar intenso movimento nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte paulista. A expectativa é de tráfego elevado entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), especialmente nos acessos a Campos do Jordão e nas ligações com o litoral.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, pouco mais de 609 mil veículos devem circular pelas rodovias estaduais da região ao longo do período. A estimativa inclui os principais corredores que ligam o interior às áreas turísticas mais procuradas durante o Carnaval.

Acesso a Campos do Jordão deve registrar 103 mil veículos

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal via de ligação entre o Vale do Paraíba e Campos do Jordão, deve receber cerca de 103 mil veículos durante todo o feriado. O trecho de serra costuma concentrar pontos de lentidão nos horários de maior fluxo, principalmente no retorno para cidades como Taubaté, São José dos Campos e região metropolitana do Vale.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Já na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale ao Litoral Norte, a previsão é de aproximadamente 65 mil veículos circulando ao longo do Carnaval. O movimento tende a ser mais intenso na descida da serra e nos trechos próximos ao perímetro urbano de Ubatuba.

Para quem ainda vai pegar estrada, o DER orienta que os melhores horários para evitar congestionamentos são:

Terça-feira (17): das 0h às 9h e das 22h às 0h

Quarta-feira (18): das 0h às 7h e das 21h às 0h

Fora desses intervalos, a expectativa é de tráfego carregado e possíveis retenções, sobretudo nos trechos de pista simples e em áreas de serra.

Dutra e Rio-Santos concentram maior volume de tráfego

Segundo a CCR Motiva, concessionária responsável pela Rodovia Presidente Dutra e pela Rodovia Rio-Santos, a previsão é de 1,8 milhão de veículos circulando pelas duas rodovias entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Os dias de maior retorno devem concentrar o fluxo mais intenso:

Na terça-feira (17), são esperados cerca de 223.991 veículos, com pico entre 7h e 19h.

Na quarta-feira (18), a estimativa é de 250.228 veículos, também com maior movimento entre 7h e 19h.

Em cidades como São José dos Campos, os acessos urbanos à Dutra costumam registrar lentidão nos períodos de maior concentração de veículos, especialmente nos entroncamentos com avenidas e vias marginais.

Na Rodovia Rio-Santos, a expectativa é de 135 mil veículos apenas entre terça e quarta-feira, com horários de pico igualmente concentrados durante o dia.

Obras suspensas durante a operação especial

A concessionária informou que todas as obras estão suspensas até quarta-feira (18), medida adotada para reduzir impactos no tráfego e ampliar a fluidez durante a operação especial de Carnaval.

A orientação das autoridades é que motoristas programem a viagem com antecedência, façam revisão preventiva dos veículos e acompanhem as condições das rodovias pelos canais oficiais antes de sair.

Com o grande volume de turistas retornando das praias e da Serra da Mantiqueira, a tendência é de tráfego intenso ao longo de toda a terça-feira e boa parte da quarta-feira, especialmente nos acessos a Campos do Jordão e nos principais corredores do Vale do Paraíba.