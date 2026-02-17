Conteúdo oferecido por:

Estudo da Unifesp aponta que obesidade infantil já provoca danos vasculares em crianças

O trabalho foi realizado com crianças atendidas em um Centro da Juventude na capital paulista

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 17/02/2026 07:31

Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) acendeu um sinal de alerta para a saúde pública: a obesidade infantil já pode provocar danos vasculares precoces, mesmo em crianças sem outros fatores clássicos de risco cardiovascular.

O estudo avaliou 130 crianças entre 6 e 11 anos e identificou sinais de inflamação e disfunção no endotélio — camada que reveste internamente os vasos sanguíneos e é considerada essencial para o equilíbrio do sistema cardiovascular. A pesquisa contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e foi publicada no International Journal of Obesity.

Processo inflamatório começa ainda na infância

Segundo a professora Maria do Carmo Pinho Franco, autora do estudo, os resultados demonstram que a obesidade não atua apenas como um fator cumulativo ao longo da vida.

“Já era conhecido que crianças com sobrepeso têm maior probabilidade de se tornarem adultos com doenças cardiovasculares. O que o estudo mostrou é que o processo de adoecimento começa ainda na infância, antes mesmo do surgimento de outros fatores de risco”, afirma.

As crianças avaliadas eram pré-púberes, não fumavam, não consumiam álcool e não apresentavam histórico prolongado de maus hábitos. O único fator identificado foi o excesso de peso.

Marcadores indicam dano vascular

Entre os principais achados está o aumento da expressão gênica da citocina inflamatória TNF-alfa, além da elevação de micropartículas endoteliais apoptóticas (EMPs), marcadores associados a dano celular no endotélio.

O estudo também mediu o Índice de Hiperemia Reativa (RHI), exame que avalia a função da microvasculatura. Crianças com sobrepeso e obesidade apresentaram pior desempenho no teste, além de alterações em indicadores como índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura e pressão arterial.

De acordo com os pesquisadores, a disfunção endotelial é considerada etapa inicial no desenvolvimento de doenças como aterosclerose, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Pesquisa em campo e ações educativas

O trabalho foi realizado com crianças atendidas em um Centro da Juventude na capital paulista. As avaliações clínicas ocorreram no próprio local, com apoio de médicos, nutricionistas e enfermeiros voluntários. As análises laboratoriais foram conduzidas no Departamento de Biofísica da Escola Paulista de Medicina (EPM-Unifesp), incluindo extração de RNA e quantificação de marcadores inflamatórios por PCR.

Além da investigação científica, o projeto incluiu ações de conscientização alimentar. Merendeiras e responsáveis participaram de treinamentos para reduzir o uso de ultraprocessados e priorizar alimentos mais saudáveis no cardápio infantil.

Alerta para políticas públicas

Para os pesquisadores, os dados reforçam a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas à prevenção da obesidade infantil, especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Sem intervenção precoce, essas crianças podem evoluir para quadros de doenças cardiovasculares e metabólicas na vida adulta, aumentando a pressão sobre o sistema de saúde.

O estudo evidencia que a obesidade infantil deve ser tratada como questão de saúde estrutural e não apenas comportamental, uma vez que os impactos já podem ser observados nos primeiros anos de vida.

