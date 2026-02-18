Escritora de Campos do Jordão lança “O Despertar de Alpha” e amplia universo da saga “A Guerra dos Magos”

Campos do Jordão volta a ganhar destaque no cenário cultural com o lançamento de mais uma obra literária produzida na cidade. A escritora Sabrina Lira apresenta, no próximo dia 4 de março, o livro “O Despertar de Alpha”, novo capítulo da saga de fantasia “A Guerra dos Magos”, sucesso iniciado em 2022.

A publicação marca o sétimo livro da autora, que também é proprietária da Livraria História Sem Fim, localizada no tradicional Sans Souci Patisserie, na Vila Jaguaribe. O lançamento consolida a trajetória da jovem escritora jordanense e reforça o protagonismo da produção literária independente no município.

Continuação de uma saga épica

“A Guerra dos Magos” é uma saga de fantasia que acompanha a disputa entre magos de poder excepcional por um território sobrenatural conhecido como Reino de Vindictus. Na trama, o reino foi estabelecido na Terra por anjos caídos após uma rebelião celestial, desencadeando uma batalha que atravessa gerações e ameaça se estender até o fim dos tempos.

O primeiro volume apresentou ao público a personagem Semira, jovem que ingressa em um colégio militar regido por normas rígidas e envolto em mistérios. Ao longo da narrativa, o leitor descobre que a rotina aparentemente comum esconde conflitos sobrenaturais de grandes proporções.

Já em “O Despertar de Alpha”, a autora conclui a primeira parte do arco central da saga. A revelação do retorno do anjo salvador, aguardado como símbolo de restauração da ordem, inaugura uma nova fase da história, com impactos que ultrapassam os limites do reino mágico e alcançam o mundo humano.

Para Sabrina, a publicação representa a concretização de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. “A continuação da saga é uma grande realização para mim. Espero que toda a magia desse novo capítulo continue despertando insights e, principalmente, o gosto pela leitura entre a juventude”, afirma.

Influências e público leitor

A obra dialoga com leitores que apreciam universos complexos, conflitos morais e narrativas épicas. Entre as referências que costumam atrair o mesmo público estão títulos consagrados como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, a série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, e o romance nacional A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr.

Assim como essas obras, “A Guerra dos Magos” aposta em ambientação detalhada, personagens multifacetados e uma narrativa marcada por batalhas, alianças e dilemas espirituais. A expectativa é de que o novo volume amplie o alcance da saga entre adolescentes e jovens adultos, público que vem consolidando o gênero fantasia como um dos mais consumidos no mercado editorial.

Literatura e turismo em Campos do Jordão

Além da produção literária, Sabrina Lira mantém atuação ativa no cenário cultural local. Em 2021, fundou a “História Sem Fim – Livraria de Autora”, espaço dedicado à comercialização de suas obras e ao incentivo à leitura. O local funciona das 10h às 18h, na Avenida Dr. Januário Miraglia, nº 3.260, dentro do Sans Souci Patisserie.

A livraria tornou-se ponto de encontro para moradores e turistas que visitam Campos do Jordão em busca de experiências culturais além dos tradicionais roteiros gastronômicos e paisagens da Serra da Mantiqueira. A presença de um espaço literário autoral em um dos endereços turísticos da cidade reforça a integração entre cultura e turismo, fortalecendo a identidade criativa do município.

Trajetória da autora

Nascida na capital paulista, Sabrina Lira começou a escrever ainda na adolescência, aos 15 anos, utilizando a literatura como forma de expressão pessoal. Frequentadora assídua de bibliotecas desde a infância, encontrou nos livros um instrumento de amadurecimento e construção de identidade.

Após passagem pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), retornou a Campos do Jordão, cidade onde foi criada, e optou pela publicação independente. A decisão permitiu maior autonomia criativa e contato direto com o público leitor.

Paralelamente à saga “A Guerra dos Magos”, a autora desenvolve o projeto “O Dom de Cada Um”, uma fábula musical que percorre a região gratuitamente, com foco em incentivar crianças e jovens a reconhecerem suas habilidades e talentos.

Serviço

A Livraria História Sem Fim está localizada no Sans Souci Patisserie, à Avenida Dr. Januário Miraglia, nº 3.260, Vila Jaguaribe, em Campos do Jordão (SP). O atendimento ocorre das 10h às 18h.

“O Despertar de Alpha” estará disponível inicialmente na livraria física e poderá ser acompanhado pelas redes sociais oficiais do espaço (@livrariahistoriasemfim).

Com o lançamento, Campos do Jordão reafirma sua vocação não apenas para o turismo, mas também para a produção cultural autoral, ampliando o espaço da literatura fantástica no cenário regional.