Córrego transborda e interdita rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

Água invadiu a pista no trecho duplicado da rodovia e não há previsão de liberação

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/02/2026 11:02
Interdição ocorre na região de Quiririm - Foto Guilherme Machado

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, (SP 123), principal acesso a Campos do Jordão, está totalmente interditada na altura do km 1,5, próximo ao distrito de Quiririm. No local as pistas são duplicadas e ambas foram alagadas após o transbordamento de um córrego.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) o trecho está interditado desde o fim da noite de segunda, 10 de fevereiro, quando fortes chuvas atingiram a região. Não há previsão de liberação total da rodovia. A opção é acessar a Floriano Rodrigues Pinheiro no km 17, altura do trevo de Tremembé. Nos trechos de serra não há interdições.

Defesa Civil Estadual mantém gabinete de crise

Com as chuvas incessantes, as autoridades permanecem em alerta. A mobilização envolve órgãos do Governo Estadual, concessionárias de energia e de abastecimento de água, além da Defesa Civil, que mantém o gabinete de crise para garantir uma resposta rápida às possíveis ocorrências.

Pelo menos 30 municípios recebem monitoramento especial devido ao risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O trabalho envolve observação, atenção, alerta e alerta máximo. Cada nível possui medidas preventivas definidas de acordo com os índices de chuva acumulados nas últimas 72h. Atenção para a lista de municípios que permanecem em estado de atenção:

São Paulo

Francisco Morato

Franco da Rocha

Mairiporã

Santana de Parnaíba

Registro

Bertioga

Guarujá

Santos

São Vicente

Caraguatatuba

Jacareí

Lagoinha

Lorena

Redenção da Serra

São José dos Campos

São Sebastião

Ubatuba

Santo Antônio do Pinhal

São Luiz do Paraitinga

Iperó

Laranjal Paulista

Mairinque

Salto

Bragança Paulista

Campinas

Campo Limpo Paulista

Cordeirópolis

Indaiatuba

Jundiaí

