Córrego transborda e interdita rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, (SP 123), principal acesso a Campos do Jordão, está totalmente interditada na altura do km 1,5, próximo ao distrito de Quiririm. No local as pistas são duplicadas e ambas foram alagadas após o transbordamento de um córrego.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) o trecho está interditado desde o fim da noite de segunda, 10 de fevereiro, quando fortes chuvas atingiram a região. Não há previsão de liberação total da rodovia. A opção é acessar a Floriano Rodrigues Pinheiro no km 17, altura do trevo de Tremembé. Nos trechos de serra não há interdições.
Com informações: G1
Defesa Civil Estadual mantém gabinete de crise
Com as chuvas incessantes, as autoridades permanecem em alerta. A mobilização envolve órgãos do Governo Estadual, concessionárias de energia e de abastecimento de água, além da Defesa Civil, que mantém o gabinete de crise para garantir uma resposta rápida às possíveis ocorrências.
Pelo menos 30 municípios recebem monitoramento especial devido ao risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O trabalho envolve observação, atenção, alerta e alerta máximo. Cada nível possui medidas preventivas definidas de acordo com os índices de chuva acumulados nas últimas 72h. Atenção para a lista de municípios que permanecem em estado de atenção:
São Paulo
Francisco Morato
Franco da Rocha
Mairiporã
Santana de Parnaíba
Registro
Bertioga
Guarujá
Santos
São Vicente
Caraguatatuba
Jacareí
Lagoinha
Lorena
Redenção da Serra
São José dos Campos
São Sebastião
Ubatuba
Santo Antônio do Pinhal
São Luiz do Paraitinga
Iperó
Laranjal Paulista
Mairinque
Salto
Bragança Paulista
Campinas
Campo Limpo Paulista
Cordeirópolis
Indaiatuba
Jundiaí