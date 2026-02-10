Baile de Gala Pré-Carnaval reúne tradição, cenografia carnavalesca e casa cheia em Campos do Jordão

O Campos Hall foi palco, no sábado (7), do Baile de Gala Pré-Carnaval, evento que marcou o resgate da tradição dos grandes bailes carnavalescos em Campos do Jordão ao combinar referências históricas, estética sofisticada e elementos do carnaval brasileiro. A programação atravessou a madrugada e reuniu cerca de 800 pessoas, que permaneceram no espaço até as 5h.

Desde a chegada, o conceito do baile se fez presente. Duas esculturas de máscaras com aproximadamente três metros de altura marcaram a entrada do público, antecipando a proposta cenográfica que se estendeu ao salão principal. Máscaras elaboradas, muitas inspiradas no estilo veneziano, dividiram espaço com trajes de gala e fantasias que remetiam ao cinema e a personagens clássicos, em uma composição visual que chamou a atenção pelo cuidado com os detalhes e pelo tom lúdico.

Entre as caracterizações que mais se destacaram estiveram Maria Antonieta acompanhada do rei Luís XVI, além de personagens como a Rainha de Copas, Alice no País das Maravilhas e Cruella de Vil. O conjunto reforçou o clima de espetáculo e evidenciou o envolvimento do público com a proposta do evento.

A pista de dança foi ocupada de forma espontânea logo no início da noite. Sem a necessidade de chamadas ou intervenções, os convidados aderiram rapidamente ao ritmo, conduzidos por uma curadoria musical que transitou por diferentes estilos e manteve o ambiente ativo durante toda a madrugada. A estrutura priorizou conforto e circulação, com serviço de finger food, áreas amplas e pontos de encontro que favoreceram conversas informais e interação entre os participantes.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a entrada da escola de samba Dragões da Real, que levou ao Campos Hall elementos do carnaval paulistano. Mestre-sala e porta-bandeira abriram a apresentação, seguidos por sambistas e baianas, em um desfile que ampliou o clima de celebração e foi recebido com aplausos pelo público.

Na sequência, o encerramento ficou por conta do Bloco da Pri, comandado pela cantora Pri Coutto, acompanhada por bailarinos em performances coreografadas. O repertório percorreu marchinhas e clássicos populares, cantados em coro pelos convidados, mantendo a pista cheia até o amanhecer. Confetes no ar e trenzinhos improvisados pelo salão marcaram o clima descontraído da reta final do baile.

O evento contou ainda com diversas ativações ao longo da noite, incluindo exposição de carros e motos da BMW, três veículos clássicos do CARDE e modelos da Mini Cooper, integrando marcas e experiências ao ambiente festivo.

Por volta das 4h, o tradicional pedido coletivo por “mais um” evidenciou a interação entre público e artistas, sinalizando a adesão dos convidados à proposta do baile. O encerramento consolidou o Campos Hall como um espaço vocacionado para iniciativas culturais e eventos de grande porte, capazes de articular cenografia, música e participação ativa do público.

Segundo Luiz Rozette, um dos sócios do Campos Hall, a criação do evento partiu de uma memória afetiva ligada à história da cidade. Ele destacou que a inspiração veio do período em que Campos do Jordão realizava grandes bailes de carnaval, que se tornaram referência social e cultural. Ao adquirir o espaço, a proposta foi justamente resgatar essa tradição e devolvê-la ao calendário local.

Rozette também ressaltou o envolvimento do empresariado e de parceiros na viabilização do baile. Para ele, a noite demonstrou que a cidade tinha demanda por eventos desse porte, capazes de fortalecer a cena cultural e recolocar Campos do Jordão em evidência no calendário social e festivo da região.