Ferrari F40 e F50 chegam ao Museu CARDE

Exemplares raríssimos são as novas atrações do museu - foto Divulgação CARDE

O Museu CARDE, que possui cerca de 500 automóveis lendários em seu acervo, está prestes a receber duas novas joias raras: as Ferrari F40 e F50. Os modelos icônicos da fabricante italiana desembarcam dia 13 de fevereiro no Salão do Design, setor no primeiro andar do museu dedicado à evolução do desenho automobilístico. Os exemplares eram os mais esperados pelos fãs do antigomobilismo.

A F50 foi coroada por sua exclusividade no encontro The Quail, A Motorsports Gathering, na Califónia (EUA), em agosto 2025. Já a F40 foi o carro que obteve a maior visibilidade durante o Salão do Automóvel, realizado ano passado em São Paulo.

Os modelos

Ferrari F40 - Foto Divulgação CARDE

A F40 foi lançada em 1987 em comemoração aos 40 anos da marca Ferrari. Trata-se do último modelo derivado do projeto 288 GTO Evoluzione desenvolvido com supervisão direta de Enzo Ferrari. A máquina foi apresentada com um motor V8 biturbo de 2,9 litros e 478 cavalos de potência. Sua velocidade máxima é de 324 quilômetros por hora.

Já a F50 chegou ao mercado como sucessora da F40. A estreia do modelo pensado para ser um Fórmula 1 de rua aconteceu no Salão de Genebra, na Suíça, em março de 1995. Ela foi produzida sem direção hidráulica e freios ABS justamente para proporcionar a experiência de dirigir um carro da categoria máxima do automobilismo. Apenas 349 unidades foram fabricadas e uma delas pertence ao CARDE.

Ferrari F50 - Foto Divulgação CARDE

Programação especial de Carnaval

Além da exposição das Ferrari F40 e F50, o Museu Cardê também preparou uma programação especial para o Carnaval em Campos do Jordão. De 13 a 17 de fevereiro, as crianças poderão participar do CARDE LAB, com oficinas de máscaras e maquiagens carnavalescas, customização de miniaturas de fuscas e muita batucada com instrumentos de materiais recicláveis.

Sucesso em 2025, o Corso Carnavalesco estará de volta com o desfile de foliões fantasiados em carros conversíveis. A programação conta ainda com a banda da Fundação Lia Maria Aguiar animando os foliões com as clássicas marchinhas inesquecíveis.

Desfile do Corso Carnavalesco - Foto Divulgação CARDE

Serviço: Carnaval 2026 no CARDE

Data: 13 a 17 de fevereiro de 2026

Horário: CARDE LAB: das 11h às 15h – Espaço Educativo

Corso de Carnaval: às 15h – Área externa do museu

Bailinho de Carnaval: às 16h – Escola de Restauro

Endereço: Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista,

Campos do Jordão - SP, CEP: 12.472-610

Site: www.carde.org

E-mail: contato@carde.org

Instagram: @carde.museu

Telefone: (12) 3512-3547