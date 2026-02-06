Cruzeiro e Vale Histórico ganham hospital regional

Nesta primeira fase, leitos serão oferecidos de forma gradual - Foto Governo de SP

Na segunda-feira, 09/02, começam os atendimentos no Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, em Cruzeiro SP. O Governo de São Paulo investiu R$ 153,4 milhões na construção da unidade que deverá atender 450 mil moradores de 17 municípios do Vale Histórico e também cerca de 13 milhões de peregrinos e turistas que visitam a região anualmente.

Segundo a Organização Social de Saúde (OSS) Instituto Sócrates Guanases, responsável pela a administração, os 210 leitos da unidade serão oferecidos de forma gradativa. Nesta primeira etapa o cronograma prevê a abertura de 18 leitos de observação com exames de raio-X, ultrassonografia, tomografia, endoscopia digestiva, colonoscopia, entre outros. Até abril serão implantados o hospital-dia e os serviços de consultas ambulatoriais, exames de imagem e diagnósticos.

Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico possui 210 leitos - Foto Governo de SP

A partir de maio, terão início os atendimentos de urgência e emergência adulto e clínica médica, UTI adulto, psiquiatria e ressonância magnética. Já em setembro entram em operação a obstetrícia e pediatria, UTI pediátrica e neonatal, hemodiálise e as cirurgias de média e alta complexidade eletivas e de urgência. Em janeiro de 2027, o hospital estará operando com sua capacidade máxima.

Segundo o Governador Tarcísio de Freitas, a nova unidade vai desafogar o sistema de saúde de cidades como Taubaté e São José dos Campos, que eram referência para tratamentos e internações. “Um hospital que vai atender aos municípios da região e eliminar o sofrimento de muitas pessoas que têm que viajar quilômetros e quilômetros para suas terapias. Agora vão ter oportunidade de fazer perto de casa. Isso começa a descomprimir as outras unidades de saúde do Vale”, afirmou.