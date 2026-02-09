Paulo Paula e Marilson dos Santos participam do 1º treinão para a Meia Maratona de Campos do Jordão

Cerca de 60 pessoas correram juntos com os atletas consagrados - Foto Sérgio Biagioni

Continua a contagem regressiva para a 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão, que será realizada dia 15 de março. Faltando pouco mais de um mês para a prova, a Federação Paulista de Atletismo (FPA) realizou no sábado, 07/02, o primeiro treinão na cidade com a participação de grandes nomes do atletismo brasileiro.

Fizeram o reconhecimento do percurso os atletas Marilson dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York (2006 E 2008) e tricampeão da São Silvestre; e Paulo Paula, que representou o Brasil em três olimpíadas (Londres 2012, Rio 2016 e Toquio, 2021) Os atletas percorreram as distâncias de 5 km e 10 km previstas para o Campeonato Paulista de Corrida de Rua, que será realizado juntamente com a Meia Maratona.

Cerca de 60 pessoas participaram do treinão e tiveram o privilégio de correr lado a lado com os maratonistas consagrados. Fábio Jesus, terceiro colocado na São Silvestre de 2025, também estava confirmado, mas não conseguiu chegar a tempo e compareceu somente na coletiva de imprensa

Equipe Jordanense de Atletismo participou do treinão - Foto @correianews

O Plano de Segurança Médica

A partir das 12h, no Parque Capivari, os maratonistas atenderam a imprensa em uma entrevista coletiva, que contou também com a presença de Maurren Maggi, campeã olímpica e madrinha da Meia Maratona, e da Dra Ana Sierra, referência nacional em medicina esportiva. A especialista apresentou o Plano de Segurança Médica que será implantado durante a competição. “Além dos desafios naturais para esse tipo de prova, como a hipertermia (aumento excessivo da temperatura corporal), tem também a dificuldade de respirar devido a altitude”, explicou Ana Sierra.

Por conta disso, o Plano de Segurança Médica será reforçado com a presença de ambulâncias e equipes médicas distribuídas ao longo do percurso. “Estamos planejando tudo para que o tempo máximo de resposta seja entre dois e cinco minutos, caso haja necessidade”, revelou.

Dra Ana Sierra durante coletiva de imprensa - Foto Sérgio Biagioni

Já é comprovado cientificamente que treinar em altitudes elevadas aumenta o condicionamento físico, principalmente em corridas de longa distância. Não por acaso, Fábio Jesus vai usar a prova como preparação para a Maratona de Porto Alegre, marcada para julho. "Ainda não decidi qual percurso vou fazer, se os 21 km, os 10 km ou os 5 km, isso vai depender do meu treinador, mas minha presença está confirmada", disse.

Marilson do Santos vê a altitude como um atrativo a mais para a prova, que quer resgatar a tradição das décadas de 1980 e 1990, quando atletas profissionais e amadores vinham a Campos do Jordão em busca da melhor performance. “A gente esperou um longo tempo por essa oportunidade, será uma prova muito especial”.

A prova

A 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão está homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) e pela World Athletics, órgão máximo do atletismo mundial. Com isso, a prova valerá pontos para recordes e rankings que servem como seletiva para competições do calendário internacional.

Com largada e chegada no Parque Capivari, a Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão vai passar por pontos turísticos icônicos, entre eles, a Ducha de Prata e o portal de entrada da cidade. Segundo a FPA, cerca de três mil atletas devem participar da prova que vai distribuir R$ 68 mil em prêmios.