Daniel Vorcaro negocia venda do Hotel Botanique em Campos do Jordão por R$ 150 milhões

Informações publicadas nos últimos dias por diversos sites de conteúdo econômico e político indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro estaria articulando a venda do Hotel Botanique, em Campos do Jordão, por um valor estimado em R$ 150 milhões. O empreendimento é um dos mais exclusivos da Serra da Mantiqueira e se consolidou, ao longo da última década, como referência nacional em hotelaria boutique de alto padrão.

Até o momento, não há anúncio oficial de fechamento de negócio. No entanto, o tema passou a circular com força no mercado financeiro e imobiliário, especialmente após a liquidação extrajudicial do Banco Master, instituição ligada a Vorcaro.

Um projeto que nasceu como conceito de luxo autoral

Inaugurado em 2012, o Hotel Botanique foi concebido como um projeto de hospitalidade integrado à natureza, instalado em uma área de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados na região conhecida como Triângulo das Serras — entre Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

A proposta sempre foi oferecer uma experiência distinta da hotelaria tradicional de luxo. O conceito, associado à empresária Fernanda Ralston Semler, defendia o chamado “pós-luxo”: menos ostentação e mais autenticidade, bem-estar e conexão com o ambiente natural.

Com apenas 20 acomodações — entre suítes e vilas privativas distribuídas pelas colinas — o Botanique construiu reputação baseada em exclusividade e atendimento personalizado. As diárias variam, dependendo da temporada, entre cerca de R$ 4 mil e R$ 9 mil.

Entre as experiências oferecidas estão gastronomia autoral, degustações de vinhos e queijos nacionais, passeios a cavalo, observação de aves, práticas de ioga, meditação e atividades voltadas ao bem-estar. O hotel também recebe eventos privados e cerimônias de casamento para até 120 convidados.

A fase internacional e a gestão independente

Em determinado momento de sua trajetória, o empreendimento passou a integrar o portfólio da rede internacional Six Senses, conhecida mundialmente por sua atuação no segmento de resorts focados em sustentabilidade e bem-estar.

A parceria ampliou a visibilidade internacional do hotel e o inseriu no circuito global de hospitalidade premium. Posteriormente, o Botanique voltou a operar de forma independente, mantendo o padrão de serviço e a identidade original do projeto.

Nos anos seguintes, mudanças societárias aproximaram o hotel do grupo Prime You, empresa ligada ao mercado imobiliário e de multipropriedade. Foi nesse contexto que Daniel Vorcaro passou a ser associado ao empreendimento.

Reorganização patrimonial e pressão do mercado

As informações sobre a possível venda surgem em meio a um período de forte escrutínio sobre o patrimônio do banqueiro. Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo gestão financeira e emissão de títulos de crédito.

Após alguns dias, ele foi liberado mediante medidas cautelares. Paralelamente, ativos de alto valor ligados ao empresário passaram a ser movimentados no mercado, incluindo uma aeronave executiva modelo Gulfstream G700.

Analistas avaliam que a eventual alienação do Botanique pode integrar um movimento mais amplo de reorganização patrimonial e busca por liquidez.

O que está em jogo para Campos do Jordão

Para Campos do Jordão, a possível venda do Botanique não é apenas uma transação privada. O hotel se tornou um dos símbolos da consolidação da Serra da Mantiqueira como destino de luxo no Brasil.

Nos últimos anos, a cidade deixou de depender exclusivamente do turismo de inverno e ampliou sua atuação no segmento premium, com gastronomia autoral, empreendimentos imobiliários de alto padrão e hotelaria boutique sofisticada.

Caso a venda se confirme, o mercado aponta três cenários possíveis:

Aquisição por fundo imobiliário ou family office

Incorporação por grupo hoteleiro internacional

Entrada de investidor nacional mantendo o modelo atual

Cada hipótese pode influenciar o posicionamento estratégico da cidade no mapa do turismo de alto padrão.

Um ativo estratégico na Mantiqueira

O valor estimado de R$ 150 milhões reforça a valorização dos ativos hoteleiros de luxo na região. Campos do Jordão consolidou-se como destino procurado por investidores que buscam projetos exclusivos, com proximidade da capital paulista e infraestrutura consolidada.

O desfecho da negociação ainda é incerto. Mas o fato de o Hotel Botanique estar no radar de investidores já evidencia sua relevância no mercado nacional de hospitalidade premium.

Mais do que uma venda, trata-se de um movimento que pode marcar uma nova fase para um dos empreendimentos mais emblemáticos da Serra da Mantiqueira — e, por consequência, para o próprio posicionamento de Campos do Jordão no cenário do turismo de luxo brasileiro.