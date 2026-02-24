Conteúdo oferecido por:

IFSP de Campos do Jordão abre vagas para cursos técnicos e de graduação

O prazo de inscrições termina dia 27 de fevereiro; cursos totalmente gratuitos serão ministrados no primeiro semestre

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 24/02/2026 16:44
Cursos técnicos e de graduação começam em março - Foto Sérgio Biagioni

O processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) de Campos do Jordão entra na reta final. As vagas são para cursos técnicos de Edificações e Hospedagem. Há também oportunidades para graduações em Matemática e Pedagogia (ambos licenciatura), Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas.

Os cursos são gratuitos e serão ministrados durante o primeiro semestre de 2026. As inscrições também são de graça e devem ser feitas em um formulário eletrônico disponível no edital. Acesse aqui. O prazo termina dia 27 de fevereiro.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, mas se a procura for maior que a oferta, neste caso um sorteio será realizado. Caso o número de inscritos seja menor, todos os candidatos serão convocados para a matrícula.

Para os cursos superiores, a prioridade é dada aos alunos aprovados pelo SISU. Os inscritos no processo seletivo serão chamados para preencher as possíveis vagas remanescentes. A divulgação da lista será feita no dia 02 de março. Se houver sorteio, o resultado e a chamada para matrícula serão apresentados no dia 03 de março.

Serviço:

Processo seletivo - Cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal de Campos do Jordão - 1º semestre 2026

Inscrições onlineAcesse aqui

Valor: grátis 

Prazo final: até dia 27 de fevereiro

