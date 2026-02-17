Policiais fantasiados de “Minions” prendem quatro suspeitos durante Carnaval em São Paulo

Uma operação discreta, mas estratégica, marcou as ações de segurança no Carnaval de São Paulo. Policiais civis fantasiados de personagens como os “Minions” e o vilão “Gru”, da franquia Meu Malvado Favorito, prenderam quatro suspeitos entre a noite de domingo (15) e esta segunda-feira (16), em diferentes pontos da capital.

A atuação ocorreu principalmente nas regiões da República, Santa Cecília e no Parque do Ibirapuera, locais que concentram grande fluxo de foliões durante os blocos de rua. A estratégia, adotada desde 2023, permite que agentes se infiltrem no meio do público para identificar furtos e tráfico de drogas sem chamar atenção.

Furto de celulares na região central

Na noite de domingo, duas mulheres foram presas em flagrante por furto qualificado na região da República. Segundo a Polícia Civil, elas haviam acabado de subtrair o celular de um folião e ainda estavam com o aparelho no momento da abordagem.

O telefone foi recuperado e devolvido à vítima. Um segundo aparelho, cuja origem não foi comprovada, foi apreendido e encaminhado para perícia. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.

Já na manhã de segunda-feira (16), no bairro Santa Cecília, outra mulher foi detida com dez celulares. Os aparelhos foram recolhidos e passarão por análise para identificação dos proprietários.

Prisão por tráfico no Ibirapuera

No Parque do Ibirapuera, um homem foi preso sob suspeita de tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam um celular, uma máquina de cartão, 54 cigarros de substância semelhante à maconha, cerca de 100 ml de líquido com características de lança-perfume, além de porções de skunk, maconha e dinheiro em espécie.

O caso foi encaminhado ao 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.

Operação Carnaval já soma 47 prisões

Com as novas ocorrências, a Operação Carnaval 2026 contabiliza 47 prisões na cidade de São Paulo e mais de 70 celulares recuperados nos dois primeiros fins de semana da festa.

Somente no sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da capital. No domingo (15), agentes fantasiados de personagens da série Chaves recuperaram oito celulares na República, enquanto policiais caracterizados como “Caça-Fantasmas” apreenderam outros 12 na Consolação.

A identificação dos proprietários é realizada por meio do programa SP Mobile, que cruza dados das operadoras com boletins de ocorrência para agilizar a devolução dos aparelhos às vítimas.

Segurança reforçada e uso de tecnologia

As ações contam com o apoio do programa Muralha Paulista, que integra câmeras inteligentes, reconhecimento facial e cruzamento de dados com mandados judiciais.

Durante o período carnavalesco, mais de 13 mil policiais militares atuam diariamente em todo o estado, sendo cerca de 5 mil apenas na capital, além de equipes estratégicas da Polícia Civil.

A combinação entre inteligência, tecnologia e presença ostensiva tem sido apontada pelas autoridades como fator determinante para ampliar a segurança e reduzir a ação de grupos criminosos durante o maior evento popular do país.