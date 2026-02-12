Carnaval no Capivari terá cortejos, marchinhas e expectativa de 80 mil pessoas no Boulevard Genève

Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, o bairro do Capivari, em Campos do Jordão, será palco de uma programação especial de Carnaval com atrações gratuitas no Boulevard Genève. A agenda integra o calendário coordenado pela Sociedade Amigos do Capivari (SAC) e deve atrair mais de 80 mil pessoas ao longo do período, reforçando o bairro como principal ponto de encontro da temporada.

A proposta é resgatar o espírito da folia de rua em pleno coração turístico da cidade, com cortejos de bonecões tradicionais e apresentações de marchinhas que circularão pelos corredores do empreendimento. Ao todo, serão seis intervenções artísticas distribuídas nos três dias de evento, transformando o espaço em um grande palco aberto para moradores e visitantes.

Programação valoriza tradição e integração com o comércio local

Com acesso gratuito e aberto ao público, a programação foi pensada para integrar diferentes públicos — famílias, turistas e moradores — além de estimular o comércio e a circulação no centro turístico. Os cortejos prometem forte apelo visual, criando cenários ideais para registros fotográficos e produção de conteúdo em vídeo, característica que tem marcado os grandes eventos realizados no Capivari.

A agenda inclui duas apresentações diárias dos tradicionais bonecões nos dias 15 e 16 de fevereiro, sempre às 12h30 e às 15h30. Já no dia 17, o público poderá acompanhar o espetáculo “Entre Pierrot e Colombina – Marchinhas de Carnaval”, com apresentações às 12h30 e às 14h40.

Boulevard reforça papel como ícone cultural do Capivari

O evento consolida o Boulevard Genève como um dos principais polos culturais do bairro. Reconhecido como o maior prédio em estilo enxaimel da América Latina, o empreendimento é considerado marco arquitetônico e histórico da cidade, tendo contribuído para consolidar a identidade de Campos do Jordão como a “Suíça Brasileira”. O espaço também ficou marcado por ter instalado o primeiro elevador panorâmico da região.

Fundado há 40 anos, o Boulevard recebe, em média, mais de 1 milhão de visitantes por mês. O centro de experiências e turismo reúne 25 lojas, com prioridade para marcas e produtos locais da Serra da Mantiqueira, além de um polo gastronômico tradicional que inclui estabelecimentos como a Choperia Baden Baden e o Matterhorn Empório e Restaurante.

Segundo a superintendente do empreendimento, Carol Alves, a iniciativa busca ampliar a experiência de quem visita a cidade durante o feriado. “Carnaval tem esse espírito de gente reunida, de alegria espontânea, e é exatamente isso que queremos ver acontecendo aqui no Boulevard. Receber essa programação no Capivari fortalece o destino, valoriza a cultura popular e cria mais um momento de experiência para quem está na cidade, seja morador ou turista”, afirma.

Serviço

Parada de Carnaval – Boulevard Genève

Os Tradicionais Bonecões do Boulevard Capivari

Datas: 15 e 16 de fevereiro

Horários: 12h30 e 15h30

Entre Pierrot e Colombina – Marchinhas de Carnaval

Data: 17 de fevereiro

Horários: 12h30 e 14h40

Local: Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari – Campos do Jordão (SP) – CEP 12460-000

Evento gratuito